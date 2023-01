Kysely: Puute osaavasta työvoimasta uhkaa jarruttaa investointeja Suomeen – ”He ovat todella huolissaan”

Puute osaavasta työvoimasta uhkaa jarruttaa Suomeen suuntautuvia ulkomaisia sijoituksia, ilmenee Business Finlandin ja Amcham Finlandin kyselystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomi sijaintipaikkana 2023 -raportin mukaan 79 prosenttia kyselyyn vastanneista ulkomaalaisomisteisista yrityksistä kokee pulaa työvoimasta. Suurten yritysten joukossa osuus nousi 86 prosenttiin. Yli puolet eli 57 prosenttia ulkomaalaisomisteisista yrityksistä suunnittelee silti toimintansa laajentamista Suomessa, ja hiukan alle puolet aikoo palkata lisää väkeä.

- Osaajien saatavuus on maailmanlaajuisesti kriittinen investointikriteeri. Tämän kyselyn tulokset tukevat sitä, mitä me olemme kuulleet yli sadalta Amcham Finlandin verkostoon kuuluvalta kansainvälisen yrityksen johtajalta. He ovat todella huolissaan siitä, että osaajapulaan ei haeta ratkaisuja riittävän nopeasti, sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson tiedotteessa.

Raporttia varten haasteltiin 400:aa kansainvälistä ja suomalaista yritysjohtajaa. Suomi sai kyselyssä hiukan alemman yleisarvosanan kuin vuonna 2020. Suomen vahvuuksiksi luettiin yhteiskunnan vakaus ja toimivuus, elämänlaatu ja tuleva Nato-jäsenyys.

Haasteina mainittiin tuloverotus, palkkajousto ja työvoimakustannukset. Osaavan työvoiman saatavuus luettiin vahvuudeksi vuonna 2020, mutta oli uudessa kyselyssä kääntynyt haasteeksi.

Suomen tärkeimmät kilpailijat kisassa ulkomaisista investoinneista olivat kyselyn mukaan Ruotsi, Viro ja Saksa.

Suomessa toimii noin 4 500 ulkomaalaisomisteista yritystä, eli osuus on noin prosentti kaikista yrityksistä. Niiden vaikutus on kuitenkin suurempi, sillä ne työllistävät lähes 20 prosenttia yritysten henkilöstöstä, eli lähes 280 000 ihmistä. Ulkomaalaisten yritysten liikevaihdon osuus oli 23 prosenttia koko Suomen yritysten liikevaihdosta

Kyselyn vastaukset keräsi Kantar TNS loka-marraskuun aikana viime vuonna.

Nina Törnudd/STT