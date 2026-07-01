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Politiikka

1.7.2026 04:31 ・ Päivitetty: 1.7.2026 05:11

Kysely: Suomalaiset kaipaavat EU:lta tukea turvallisuusratkaisuihin

iStock
EU:lla ei ole omia asevoimia, mutta suomalaisille kelpaisi jos unioni terhakoituisi edes turvallisuuspolitiikassaan.

Selvä enemmistö suomalaisista haluaisi EU:lle merkittävämmän roolin kansalaisten suojelemisessa maailmanlaajuisilta kriiseiltä ja turvallisuusriskeiltä, kertoo EU-parlamentin Eurobarometri-mielipidekysely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tässä asiassa suomalaiset poikkeavat muiden EU-maiden kansalaisista: 74 prosenttia täkäläisistä vastaajista toivoisi EU:n ottavan aiempaa suurempaa turvallisuuspoliittista roolia. Keskimäärin EU-maiden asukkaista vain 68 prosenttia toivoo samaa.

Eurobarometriä varten haastateltiin yli 26 000:ta EU-kansalaista huhti-toukokuussa. Suomessa haastatteluja tehtiin hieman yli tuhat.

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