Kyselystä selkeä viesti: ”Työterveyshuollolla on oltava vahva rooli myös tulevaisuudessa”

93 prosenttia toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kyselyyn vastanneista pitää työterveyshuollon järjestämistä myös tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Merkittäviä eroja ei synny sen välillä, mikä on vastaajan sukupuoli, tulotaso tai ammatti. Puolueista työterveyshuoltoa pitävät jatkossakin erittäin tai jokseenkin tärkeänä ennen kaikkea vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajat.

Työterveyshuollolla on laaja kannatus sekä työntekijöiden että työnantajien piirissä, ja sen merkitys suomalaisten työkyvylle on huomattava.

– Työterveyshuollolla on oltava myös tulevaisuudessa vahva rooli työkyvyn ja terveyden kehittämisessä sekä ongelmien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Kyselyn tulokset tukevat tätä ideaa. Työterveyshuolto on työpaikkojen tärkeä yhteistyökumppani fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitämisessä ja erityisesti ennaltaehkäisevää otetta on tarpeen korostaa, STTK:n asiantuntija Ida Nummelin korostaa tiedotteessa.

Vastaajista 87 prosenttia piti erittäin tai jokseenkin tärkeänä sitä, että Suomessa otetaan käyttöön terapiatakuu, jonka tarkoitus on varmistaa oikea-aikainen hoitoon pääsy erilaisissa mielenterveyden ongelmissa. Naisista 65 prosenttia piti asiaa erittäin tärkeänä, miehistä 45 prosenttia.

Vastaajan tulotaso vaikuttaa jonkun verran mielipiteeseen. Alle 2 000 euroa kuukaudessa tienaavat pitävät asiaa useimmin erittäin tärkeänä, yli 5 000 euroa tienaavat taas harvimmin. Suurituloisistakin kuitenkin 79 prosenttia piti asiaa erittäin tai jokseenkin tärkeänä. Myös puolueittain terapiatakuu nähdään erittäin tai jokseenkin tärkeänä.

STTK arvioi, että mielenterveyden kriisit on tunnistettu Suomessa laajalti.

– Kriiseihin on vastattava parantamalla hoitoon pääsyä. Sen rinnalla on kuitenkin tärkeää löytää keinot myös mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Työ- ja opiskelupaikoissa tehtävä mielenterveystyö nousee merkittäväksi kuormituksen hallinnassa, ongelmien ennaltaehkäisemissä ja hyvinvoinnin edistämisessä, Nummelin toteaa.

STTK teetti Aula Researchilla syys-lokakuussa kansalaiskyselyn, johon vastasi yli 3 000 suomalaista.