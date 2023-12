Kysymys SDP:stä: ”Miten hallituksella on varaa torjua neuvottelupyyntö?”

Hallitus väittää, että Suomen tilanne on vakava, mutta silti sillä on varaa luoda kriisejä ja vastakkainasettelua Suomeen omilla toimillaan, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm ihmettelee hallituksen politiikkaa vastustavien lakkojen aamuna. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän huomauttaa, että sekä pääministeri Petteri Orpo (kok.) että työministeri Arto Satonen (kok.) ovat kieltäytyneet neuvottelemasta suomalaisten työntekijöiden kanssa hallituksen toimista, jotka ovat ajamassa työmarkkinat ennen näkemättömään konfliktiin.

– Miten on mahdollista, että hallituksella on varaa torjua neuvottelupyyntö, Malm kysyy tiedotteessa.

Työministeri on Satonen todennut, että yhden etujärjestön vaatimuksiin ei voida suostua.

– Kommentti on nurinkurinen, kun tarkastellaan hallituksen omaa ohjelmaa. Elinkeinoelämän lobbarit ovat keväästä pitäen kehuskelleet saaneensa ennennäkemättömän määrän tavoitteitaan läpi Suomen historian oikeistolaisimpaan hallitusohjelmaan, Malm toteaa.

NOPEALLA vertailulla voikin hänen mielestään todeta, että hallitusohjelman työelämäkirjauksien lähdeteoksina on käytetty elinkeinoelämän hallitusohjelmatavoitteita.

– Näyttää siltä, että Orpo-Purran oikeistohallitus toimii elinkeinoelämän etujärjestöjen, kuten Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Suomen Yrittäjien, edunvalvojana. Vaikka yksikään suomalainen ei ole näitä lobbareita äänestänyt, käyttävät ne merkittävää valtaa heikentämällä 2,3 miljoonaan suomalaiseen palkansaajan oikeuksia.

– Kysymys kuuluukin: kuka tätä maata todella johtaa? Kuka estää Orpoa ja Satosta toimimasta viisaasti ja käynnistämästä aitoja, tasapuolisia neuvotteluita Suomen työmarkkinoiden suunnasta?

”Kohtuus on hallitukselle varsin suhteellinen käsite.”

Suomessa on aina osattu sopia ja osapuolet ovat tarvittaessa myös joustaneet, Malm muistuttaa, mutta nyt hallitus romuttaa neuvottelun perinteen lyömällä nyrkkiä pöytään, vaikka sen pitäisi pyrkiä lyömään kättä päälle.

– Kohtuus on hallitukselle varsin suhteellinen käsite. Tämän hallituksen mukaan on kohtuullista tukea vahvoja, on kohtuullista leikata pienituloisilta. Kohtuutonta on hallituksen mukaan se, että leikkauksista ja heikennyksistä eniten kärsivät eivät vain tyydy hiljaa osaansa vaan osallistuvat hallituksen politiikkaan vastustaviin poliittisiin mielenilmauksiin.