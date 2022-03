Lääkäreiltä ulostulo: ”Olemme valmiit siirtämään meille tarjotun palkankorotuksen suoraan sairaanhoitajien palkankorotukseen”

Kolme akuuttihoidossa työskentelevää erikoislääkäriä ilmoittaa tyytyvänsä nollakorotukseen, mikäli työnantajajärjestöt sitoutuvat kohtaamaan hoitajajärjestöjen vaatiman palkankorotuksen ja lakoilta vältytään. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Olemme lääkäreinä valmiit siirtämään meille tarjotun palkankorotuksen suoraan sairaanhoitajien palkankorotukseen”, Harri Pikkarainen, Jouni Hirvioja ja Jarmo Gunn kirjoittavat Etelä-Suomen Sanomissa.

Miksi, he kysyvät ja vastaavat:

”Koska se on oikein. Hoitajat ansaitsevat työstään paremman korvauksen. Koska se on välttämätöntä. Terveydenhuoltomme lepää hoitajien harteilla, eikä meillä ole varaa menettää heitä. Koska me voimme. Olemme palkkamme kovalla työllä ansainneet, mutta me selviämme marginaalisen elintason laskunkin jälkeen myös elinkustannusten noustessa. Tämä ei kuitenkaan työtovereidemme, sairaanhoitajien, kohdalla ole enää itsestään selvää.”

Lääkärikolmikko sanoo olevansa syvästi huolestunut terveydenhuollon henkilöstön jaksamisesta ja riittävyydestä.

”Julkisen terveydenhuollon resursointi on jo vuosia ollut täysin riittämätöntä. Erityisesti hoitajien kuormitus on pandemian aikana kasvanut täysin kohtuuttomaksi.”