Lääketeollisuus myy Suomelle yhä useammin eioota – riittääkö kaikille lääkkeitä?

Huoli lääkkeiden saatavuudesta on herättänyt paljon kysymyksiä. Asiasta puhutaan paljon julkisuudessa. Touko Aalto

Vaikka syytä paniikkiin ei ole, tilanne on haastava. Tulevan hallituksen kaksi tärkeintä lääkepoliittista kysymystä ovat lääkkeiden saatavuuden varmistaminen Suomeen sekä lääkehoitojen onnistumisten varmistaminen Suomessa.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt johtuvat pääasiassa äkillisistä ja ennakoimattomista kysynnän vaihteluista, laatupoikkeamista ja häiriöistä lääkkeiden globaaleissa toimitusketjuissa. Lääkepula näkyy tällä hetkellä kaikissa maissa ja lähes kaikissa lääkeaineryhmissä.

Ongelman taklaaminen edellyttää ymmärrystä siitä, että iso osa maailman lääkkeistä valmistetaan Intiassa ja lääkeaineista Kiinassa. Lisäksi on tunnistettava, että Suomi on pieni ja kaukainen markkina, jonne lääkeyhtiöiden ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa tuoda monia hyviä ja käyttökelpoisia lääkkeitä. Riskinä on siis se, että lääkeyhtiöt myyvät Suomelle yhä useammin eioota.

Tämän vuoksi Suomen ja koko EU:n tulee keskittyä pitämään eurooppalaiset markkinat kiinnostavina ja kilpailukykyisinä. Yhteiseurooppalaisten toimien lisäksi tulee asiaan puuttua myös kansallisesti. Yksi tärkeä toimenpide on olla pahentamatta tilannetta entisestään.

VALTION maksamat lääkekorvauskustannukset ovat näennäisen helppo ja toistuva säästökohde, ja lääkkeiden halpuuttaminen on hyvältä kuulostava tavoite. Jos nämä tavoitteet johtavat lääkehuollon kokonaiskustannusten ja muun terveydenhuollon kustannusten kasvuun, terveydenhuollon henkilöstön lisäkuormitukseen, hoitojonojen pitkittymiseen ja lääkkeiden saatavuushäiriöiden lisääntymiseen, säästöistä voi kertautua kallis kokonaislasku.

Kansallisesti voidaan vaikuttaa myös siihen, miten lääkkeitä käytetään Suomessa vaikuttavasti, turvallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja yhdenvertaisesti. Kun lääkehoidot onnistuvat suunnitellusti ja lääkkeitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla, lääkehaitat ja niistä koituvat kustannukset vähenevät ja Suomeen jo saadut lääkkeet riittävät vastaamaan kysyntää ja terveydenhuollon ammattilaisten aikaa ei valu hukkaan.

Lääkkeiden velvoitevarastointi on puolestaan hyvä esimerkki siitä, miten lainsäädännön keinoin on voitu varmistaa lääkkeiden monia muita maita parempi saatavuus. Apteekkien mahdollisuus vaihtaa puuttuva lääke vastaavaan rinnakkaisvalmisteeseen on taannut puolestaan sen, että yli 98 reseptiin sadasta lääke saadaan annettua asiakkaalle heti apteekin tiskistä käteen. Tätä oikeutta ollaan laajentamassa porrastetusti myös kalliisiin biologisiin lääkkeisiin, joka auttaa laskemaan lääkekorvauskustannuksia ja parantaa lääkkeiden saatavuutta.

Lainsäädännön uudistamistyötä tulee jatkaa muun muassa antamalla enemmän joustavuutta apteekkien ammattilaisille vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimiseen, kun lääkkeistä ja työvoimasta on pulaa.