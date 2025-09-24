Talous
24.9.2025 21:03 ・ Päivitetty: 24.9.2025 15:19
Labore: Talous kasvaa tänä vuonna reippaasti aiemmin ennustettua vähemmän
Tutkimuslaitos Labore laskee ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta voimakkaasti. Uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna vain 0,6 prosenttia.
Ennuste laskee tutkimuslaitoksen kevään ennusteesta 0,8 prosenttiyksikköä. Laboren mukaan laskun syynä on Suomen talouden lupaavan kehityksen pysähtyminen kevään ja kesän aikana.
Kuluvan vuoden kasvuennustetta painaa eritoten yksityinen kulutus, kun taas nettovienti tukee haurasta kasvua, Labore sanoo tiedotteessa.
Suomen talouden ongelmat liittyvät Laboren ennustepäällikkö Juho Koistisen mukaan tällä hetkellä kotimaiseen kysyntään.
- Yksityinen kulutus supistuu kotitalouksien säästäessä poikkeuksellisen voimakkaasti. Julkiset kulutusmenot pienenevät osana sopeutusta, eikä kasvua voi rakentaa elvytyksen varaan velkaantuneisuuden vuoksi, Koistinen sanoo tiedotteessa.
Vuosina 2026-2027 Suomen talouskasvun ennustetaan nousevan 1,5 ja 1,4 prosenttiin.
LABORE arvioi yksityisen kulutuksen kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Myös vientinäkymien uskotaan parantuvan, kun maailmankaupan epävarmuudet ovat hieman hälventyneet vuoden mittaan.
- Vientinäkymät ovat kuitenkin vakautuneet vuoden edetessä. Suomalainen vienti hyötyy Saksan talouden ja etenkin teollisuuden elpyessä hiljalleen, Koistinen sanoo.
Tavaraviennin kasvua ylläpitävät tänä vuonna muun muassa viime vuoden heikko vertailukohta ja heinäkuulle kirjattu suuri risteilijätoimitus. Risteilyvarustamo Royal Caribbean Group kertoi tiistaina tilaavansa uuden risteilyaluksen Meyer Turku -telakkayhtiöltä.
Risteilyalus merkitsee yhteensä noin 13 000 henkilötyövuotta Meyer Turussa ja telakan verkostossa. Se tuottaa Suomeen yli miljardin euron arvonlisän.
Heikkoon työttömyystilanteeseen ei Koistisen mukaan ole nähtävissä nopeaa helpotusta.
- Ongelmaksi muodostuu suuri pitkäaikaistyöttömien määrä ja osaamisen rapautuminen pitkien työttömyysjaksojen aikana. Tämän ongelman ratkaiseminen on äärimmäisen tärkeää inhimillisestä ja tulevien vuosien talouskasvun edellytysten näkökulmasta.
Työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa 10 prosenttiin heinäkuun 9,8 prosentista. Luku on EU-maiden toisiksi korkein Espanjan jälkeen, kertoo Eurostat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.