Lahden Diakonialaitos viettää 150-vuotisjuhlavuottaan – laitos tuli Lahteen, koska Pori asetti ehtoja

Juhlavuottaan viettävässä Lahden diakonialaitoksessa työskentelee tällä hetkellä yli 300 ihmistä, toimii satoja vapaaehtoisia, asuu satakunta ikäihmistä ja opiskelijoita on 400. Lahden diakonian instituutti on osa osakeyhtiömuotoista Suomen diakoniaopistoa. Se on ammattioppilaitos, jonka perustajina 2016 olivat Lahden lisäksi Helsingin ja Oulun diakoniaopistot.