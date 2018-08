Lähes 70 poliitikkoa osallistuu eduskunnan puhemiehen johdolla ”työharjoitteluihin” ympäri Suomen

Lähes 70 poliitikolla pitää kiirettä eduskunnan syysistuntokauden alla, kun he osallistuvat tällä viikolla 30 museossa ympäri Suomen järjestettäviin ”työharjoitteluihin”.

Elokuun viimeisen viikon Kutsu poliitikko museoon -kampanjaan on tänä vuonna osallistumassa ennätysmäärä poliitikkoja. Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) vierailee EMMA – Espoon modernin taiteen museossa, joka on tämän vuoden Vuoden museo. Vierailun järjestävät Suomen museoliitto ja EMMA.

Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) perehtyy Designmuseoon, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vierailee Forssan museossa ja puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) Ilmatorjuntamuseossa. Mukana on myös muun muassa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, joka vierailee Vantaan kaupunginmuseossa.

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) nähdään puolestaan maanantaina Museokeskus Vapriikkissa Tamperella, kuten myös kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) Lönnströmin museoilla Raumalla. Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) vierailee puolestaan Hämeenlinnan kaupunginmuseossa keskiviikkona ja kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museossa torstaina.

Poliitikon museopäivä voi olla monenlainen. Esimerkiksi Ragvaldsin museoalueella Kirkkonummella kunnanvaltuutettu Markus Myllyniemi (sd.) toimi luontopolun oppaana jo kampanjaviikkoa edeltävänä viikonloppuna. Myös esimerkiksi Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri (sd.) nähdään Riihimäen kaupunginmuseossa.

– On todella hienoa, että näin suuri määrä museoiden kannalta keskeisimpiä päättäjiä on mukana kampanjassamme. Uskon, että tämä on ehdottomasti paras tapa poliitikoille vahvistaa osaamistaan museoita koskevissa asioissa, toteaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Katso kaikki ilmoitetut poliitikkojen vierailut täältä.

Museoliiton järjestämän Kutsu poliitikko museoon -kampanjan tarkoitus on tehdään näkyväksi museoiden toimintaa kulissien takana. Poliitikkojen museovierailuilla tuodaan esille museoiden monipuolista työtä ja koko Suomen kattavan museoverkoston yhteiskunnallista merkitystä.

Poliitikot pääsevät monessa museossa ”työharjoitteluun” eli kokeilemaan erilaisia museotyötehtäviä käytännössä.