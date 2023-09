Lahti, Jyväskylä ja Kuopio suivaantuivat hallituksen toiminnasta – ministeri tapaa kaupunkien edustajat ensi viikolla

Hallitus on kertonut vahvistavan kaupunkipolitiikkaa perustamalla strategisen allianssin Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

Kaupungeista ryhmään kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Yhteistyöryhmän tavoitteena on ratkaista entistä tehokkaammin haasteita, jotka koskevat sekä valtion että suurten kaupunkien työtä. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuus ja osaamisen vahvistaminen.

Allianssin puheenjohtaja on pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja varapuheenjohtaja kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Allianssimalli on herättänyt hämmennystä Jyväskylässä, Kuopiossa ja Lahdessa. Kaupungit eivät hyväksy esitettyä mallia vaan edellyttävät, että hallitusohjelman alkuperäisen kirjauksen mukaisesti ”hallitus käynnistää strategisen yhteistyöallianssin suurimpien kaupunkien kanssa”.

– Suurten kaupunkien kerhosta on jätetty pois kolme suomalaista yliopistokaupunkia ja aktiivista MAL-yhteistyökaupunkia. Olisi luontevaa uskoa, että valtio haluaisi rakentaa menestyvää Suomea myös meidän kanssamme strategisessa yhteistyössä, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg on ihmetellyt tiedotteessa.

Myös Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion alueen kauppakamarit ovat vaatineet, että nyt esitettyyn strategiseen allianssiin kutsutaan kaikki yhdeksän yli 120 000 asukkaan MAL-kaupungit.

MINISTERI Anna-Kaisa Ikonen painotti tänään Demokraatille eduskunnassa, että Jyväskylä, Kuopio ja Lahti ovat mukana MAL-kaupungeissa. MAL viittaa maankäytön, asumisen ja liikentee sopimuksiin.

– He ovat myös matkassa ekosysteemisopimuksissa, joissa tehdään innovaatiopolitiikkaa. Nämä kaksi ovat erityisen isot ja merkittävät sopimukset tässä kentässä, Ikonen sanoo.

– Sitten meillä on uusia välineitä, joilla haetaan kuntien aloitteista sitä, minkätyyppisiä yhteistyöverkostoja rakennetaan. Kunnat voivat itse olla aloitteellisia siinä, millaisia kokonaisuuksia on. Kuusi suurinta kaupunkia ovat itse valmistelleet (strategista) allianssia. Tämä perustuu heidän parinkymmenen vuoden yhteistyöhön, jolta pohjalta he ovat tehneet valtiolle aloitteen, hän jatkaa.

Ikonen kertoo, että hän on tapaamassa ensi viikolla Lahden, Kuopion ja Jyväskylän edustajia.

– Koetetaan hakea välineitä kaikkien kanssa kumppanuuteen. Koetetaan hakea hyvä ratkaisu tähän.

Onko vielä mahdollista, että nämä kaupungit tulisivat mukaan strategiseen allianssiin muiden kuuden kaupungin kanssa?

– Tämä (strateginen allianssi) on kuuden suurimman kaupungin tekemä aloite, jota he ovat valmistelleet. Se on asia, jossa me emme voi yksipuolisesti valtion puolesta tehdä ratkaisuja. Me käymme näiden kolmen kaupungin kanssa ensi viikolla keskustelut ja koetamme hakea sitä, mitkä asiat ovat heille sisällöllisesti tärkeitä kumppanuudessa valtion kanssa. Katsotaan ratkaisua siltä pohjalta, mitkä heidän tarpeensa ovat.