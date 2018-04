Laine on jumittunut 43 maaliin – Ovetshkin karkaa tällä menolla

Aleksandr Ovetshkin lujitti kärkipaikkaansa NHL:n maalintekijätilastossa laittamalla kiekon tyhjiin, kun Washington Capitalsin ja St. Louis Bluesin välistä ottelua oli jäljellä puolitoista minuuttia. Ovetshkin nosti kauden maalisaldonsa 46 maaliin. Ottelu päättyi Metropolitan-divisioonan voiton jo sunnuntaina varmistaneen Washingtonin 4–2-voittoon.

Winnipegin Patrik Laine ei sen sijaan onnistunut maalinteossa, kun Jets päihitti Ottawan 6–5. Maalipörssin toisena olevan Laineen maalisaldo on 43 maalia.

Laineen niskaan hengittävät sekä Pittsburghin Jevgeni Malkin että Las Vegasin William Karlsson, jotka ovat molemmat iskeneet 42 maalia.

Minnesota ponnisti pudotuspeleihin.

Minnesota Wildin paikka Stanley Cupin pudotuspeleissä varmistui, kun Wild voitti Edmonton Oilersin 3–0 ja Colorado Avalanche hävisi Los Angeles Kingsille. Coloradon ja Los Angelesin ottelu pelattiin myöhemmin maanantaina, eikä Wildin päävalmentaja Bruce Boudreau heti Oilers-voiton jälkeen vielä tiennyt pudotuspelipaikasta.

– En tiedä, miten tämä matematiikka toimii. Herään vain aamulla ja toivon näkeväni x:n nimen vieressä, Boudreau sanoi NHL:n sivuilla.

Aleksander Barkov kirjautti kaksi syöttöpistettä, kun Florida Panthers piti pudotuspelitoiveensa elossa nujertamalla Carolina Hurricanesin 3–2. Panthers on viiden pisteen päässä pudotuspelipaikasta, kun sillä on pelaamatta neljä runkosarjaottelua.

– Tarvitsimme tämän voiton hinnalla millä hyvänsä. Hoidimme homman. Nyt meidän täytyy huilata tänä iltana, ja huomenna on taas iso peli, maalivahti Roberto Luongo sanoi Panthersin nettisivuilla.

Panthers kohtaa tiistaina Nashvillen kotijäällään. Barkov on tällä kaudella antanut 50 maalisyöttöä, mikä on hänen uransa ennätys. Edellinen 50 syötön rajan ylittänyt Panthersin pelaaja oli Olli Jokinen kaudella 2006–2007, jolloin hän syötti 52 osumaa. Panthersin seuraennätys on Viktor Kozlovin 53 syöttöä yhden kauden aikana.