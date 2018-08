”Lainsäätäjien ei tulisi katsoa toimettomina sivusta” – Torsti ja Gustafsson: Tampereen yliopiston itsehallinto uhattuna

Seuraavan eduskunnan on syytä tarkastella yliopistolain säädösten riittävyyttä, kansanedustajat, poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti ja entinen opetusministeri Jukka Gustafsson kirjoittavat Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Kaksikko katsoo kirjoituksessaan, että Tampereen yliopiston itsehallinnon olevan tällä hetkellä uhattuna. Huoli liittyy Tampereella käynnissä olevaan uudistukseen, jossa Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto yhdistyvät vuoden 2019 alussa uudeksi Tampereen yliopistoksi. Uusi yliopisto on muodoltaan säätiöyliopisto, joiden perustaminen on ollut mahdollista vuonna 2010 voimaan astuneen uuden yliopistolain jälkeen.

– Eduskunta päätti yli­opistofuusion mahdollistavista lakimuutoksista viime joulukuussa. Valitettavasti päätökset tehtiin ymmärtämättä yliopistojen toiminnan dynamiikkaa, eikä henkilöstön asemaa muutos­vaiheen hallinnossa varmistettu, Gustafsson ja Torsti kirjoittavat.

Joulukuussa päätetyssä lakimuutoksessa eduskunnan enemmistö antoi siirtymäkauden hallituksen valinnan yhdistyvien yliopistojen hallituksille. Uudessa Tampereen yliopistossa valtaa käyttääkin nyt siirtymäkauden hallitus.

Ongelmaksi kirjoittajien mukaan muodostuu käytännössä se, että siirtymäkauden hallituksessa ei ole lainkaan yliopistoyhteisön edustusta.

– Itsehallinnon kannalta arveluttavasti valitulle siirtymäkauden hallitukselle uskottiin samalla myös uuden yliopiston rehtorin valinta. Näin sille annettiin valta tehdä keskeinen valinta, joka linjaa uuden yliopiston alkua vuosiksi eteenpäin.

Gustafsson ja Torsti huomauttavat, miten uuden yliopiston järjestäytyminen on Tamperella takkuillut, ja henkilöstöjärjestöt ovat yhdessä yli­oppilaskunnan kanssa tehneet asiasta myös kantelun oikeusasiamiehelle. Kantelussa kysytään, jääkö yliopistoyhteisö nyt vaille niille perustuslaissa taattua valtaa yli­opiston hallituksen valinnassa ja yliopiston akateemisissa asioissa.

– On lyhytnäköistä, että uuden yliopistosäätiön perustajat tuntuvat toistuvasti sivuuttavan yliopisto­yhteisön. Perustuslaissa turvatun yliopistojen itsehallinnon tehtävänä on turvata korkealaatuinen tiede, taide ja opetus. Yksi laadun tae on, että tiede, taide ja opetus kehittyvät itsenäisesti. Hallinnossa tämä tarkoittaa moniäänisyyttä, jossa on mukana yliopistoyhteisön edustus, Gustafsson ja Torsti katsovat.

Tilanne on kirjoittajien mukaan ottanut nyt käänteen jälleen huonompaan, kun siirtymäkauden hallitus käyttää valtaansa myös uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen valinnassa.

– Se on nimennyt hallitusvalinnasta vastaavaan konsistoriin puheenjohtajan ilman vaaleja. Konsistori päätti hiljattain äänin 10–10, ­että työsuhde yliopistoon vaaran­taisi hallituksen jäsenen riippumattomuuden. Äänestyksen ratkaisi ­puheenjohtajan ääni.

Kirjoittajat muistuttavat, miten vuonna 2009 perustuslakivaliokunnan antamassa lausunnossa todetaan, että yliopistoyhteisön edustus hallituksessa vahvistaisi yliopiston itsehallintoa.

Torstin ja Gustafssonin tulkinta on seuraava: Riippumattomuuden määritelmä on nyt Tampereella käännetty päälaelleen.

– On nurinkurista, että yksityiset ja ulkopuoliset tahot pyrkivät käyttämään voimakkaasti valtaa Tampereen yliopiston hallinnossa rajaamalla yliopistoyhteisön pois hallituksesta tässä herkässä alkuvaiheen valmistelussa, jossa linjataan uuden yliopiston toimintaa ja henkeä.

Valtaosa kyseisestä satojen miljoonien budjetista on julkista rahaa.

He huomauttavat, miten TTY-säätiön ja uuden Tampereen korkeakoulusäätiön alkupääomat ovat vaatimattomia verrattuna tamperelaisten yliopistojen yhteen­laskettuun budjettiin, joka on noin 350 miljoonaa euroa vuodessa. Valtaosa kyseisestä satojen miljoonien budjetista on julkista rahaa.

– Lainsäätäjien ei tulisi katsoa toimettomina sivusta, kun yliopiston ulkopuolinen yritysmaailma näyttää nyt ottavan suhteellisesti verrattain pienillä taloudellisilla panostuksilla suurta päätösvaltaa niihin julkisiin varoihin, jotka valtio myöntää korkeakoulutukseen ja perus­tutkimukseen.

Torstin ja Gustafssonin mukaan on keskeistä havaita, miten Tampereen yliopisto näyttää suuntaa koko Suomen yliopisto­kentälle.

– On arvokasta, että korkeakoulujen taustaryhmät edustavat yhteiskuntaa laajasti ja tuovat näin sekä lisäresursseja että omia näkemyksiään yliopistomaailmaan. Samalla yliopiston itsehallinnon ja yliopistoyhteisön roolin merkityksen ymmärtäminen korkealaatuisen tieteen ja sivistyneen yhteiskunnan perustana korostuu, kaksikko kirjoittaa.

– Onkin suuri sääli, että edus­kunnan enemmistö ei noudattanut perustuslakivaliokunnan suosituksia ja valinnut kantaa, jolle esi­timme sivistysvaliokunnassa vahvat perusteet. Tämä kanta olisi minimoinut väliaikaisen hallinnon roolin ja varmistanut yli­opistoyhteisön aseman Tampereen uuden yliopiston valmistelussa.

Tämän johdosta asia olisikin heidän mielestään syytä ottaa ensi hallituskaudella uuteen käsittelyyn.