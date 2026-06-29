Politiikka
29.6.2026 07:06 ・ Päivitetty: 29.6.2026 07:06
Lakialoite: Suomeen Irlannin malli
Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen.
Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä.
Vestmanin mukaan datakeskukset ovat mahdollisuus Suomen taloudelle, sillä ne tuovat muun muassa investointeja ja työpaikkoja. Keskukset kuitenkin kuluttavat roimia määriä sähköä ja siten nostaisivat sen hintaa. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta kohtuullisena.
- Jos datakeskukset sitovat nykyisen sähköntuotannon omaan käyttöönsä vuosiksi, sähkön hinnannousun maksavat suomalaiset kodit ja yritykset, Vestman sanoo tiedotteessa.
VASTAAVAA lainsäädäntöä on ollut tämän vuoden alusta lähtien voimassa Irlannissa, josta Vestmanin aloitteeseen on otettu mallia. Maassa on sääntelyä, jossa datakeskuksilta vaaditaan sähköntuotannon lisäisyyttä ja omaa säätövoimaa. Irlannissa sähkön hinta oli noussut roimasti datakeskusten takia.
Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Yli sadan kansanedustajan tuki yksittäisen kansanedustajan lakialoitteelle on poikkeuksellinen. Enemmistön tuki aloitteelle tarkoittaa, että seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn.
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