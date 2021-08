Lämmön tuotanto on murroksessa

Olen saanut olla Seinäjoen Energia Oy:n hallituksessa yhteensä 16 vuotta ja sen aikana on tapahtunut paljon. Ensimmäisenä liikelaitos yhtiöitettiin vuonna 1994. Vuosikymmenen aikana olivat monet kunnalliset energiayhtiöt myyty sijoittajille. Näin ei kuitenkaan käynyt Seinäjoella, sillä demarivaltuutetut lähes yksimielisesti vastustivat fuusioita ja myyntiä. Harry Wallin Kunnallisneuvos, Seinäjoki

Viimeisin Seinäjoen Energia Oy:n myyntiyritys tapahtui vuonna 2001, kun Pohjolan Voima Oy oli tehnyt tarjouksen Seinäjoen Energiasta hintaan 70 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä yhtiön liikevaihto on n. 100 miljoonaa euroa ja liikevoitto on n. 10-12 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö maksaa kaupungille eri keinoin miljoonia euroja kaupungin pohjattomaan kassaan. Yhtiöllä siis menee hyvin ja onneksi uudessa valtuustossa on tuskin yhtään valtuutettua, joka kannattaisi yhtiön myyntiä.

Toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi koskettavat myös taajamien lämmöntuotantoa kaupungeissa. Erityisesti turpeen käyttöön perustuvia kunnallisia lämpölaitoksia on Pohjanmaan maakunnissa. Tämä perustuu alueiden laajoihin suoalueisiin ja investointeihin turvetta ja puuta käyttäviin lämpölaitoksiin.

Turpeen nostolla ja metsäojituksilla on ollut myös kielteisiä vaikutuksia. Ne ovat kohdistuneet alueiden järviin. Osasta järviä, kuten esimerkiksi Kuorasjärvi Etelä-Pohjanmaalla, vaikutukset ovat olleet dramaattisia. Järvet sisältävät nyt metritolkulla humusta, jota ei voi poistaa.

Turpeen verotuksen ja päästökaupan nopeat muutokset ovat ajaneet energiayhtiöt hankalaan tilanteeseen. Verojen nopeat kiristykset ovat johtaneet kaukolämmön hintojen korotuksiin. Esimerkiksi Seinäjoen Energia nosti kaukolämmön hintoja 1.7.2021 peräti 9 prosenttia. Olimme pakotettuja hintojen korotukseen turpeen verotuksen vuoksi. Hinnan korotuksen jälkeenkin liiketoiminnan tulos on nolla eli entinen paras liiketoiminta ei tuota näillä olosuhteilla, sillä tulos menee veroihin.

Näin ei voi jatkua. Ympäri Suomea on käynnissä lukuisia uusinvestointeja biopolttolaitoksiin. Näin myös meillä Seinäjoella on käynnissä 30 miljoonan euron investointi lämpölaitokseen, joka käyttää jatkossa puupohjaisia polttoainetta. Turpeen käyttö loppuu siis Seinäjoella vuonna 2023.

Kaukolämmön tuotannon tulevaisuuden haasteet ovat vaihtoehtoiset tekniset ratkaisut, maalämpö tai puolet halvempi vesi-ilmalämpöpumppu ovat hyviä vaihtoehtoja, myös miksi emme ota laajasti pientaloissa käyttöön suoraa sähkölämmitystä, sillä sen hyötysuhde on ylivoimaisesti paras. Samanaikaisesti yhteiskuntaa sähköistetään kaikilta osin.

Kirjoittaja on entinen kansanedustaja ja kunnallisneuvos Seinäjoelta.