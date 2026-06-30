Tiede ja teknologia
30.6.2026 04:12 ・ Päivitetty: 30.6.2026 04:12
Lankaliittymät hiljenevät: Elisa sulkee tänään viimeiset linjansa
Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinenkin luopuu tänään tiistaina lankapuhelinliittymistä.
Elisa kertoi vuoden alussa lakkauttavansa niin yksityisasiakkaiden kuin yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019, ja vuodenvaihteessa hiljenivät DNA:n liittymien lankapuhelimet.
1800-luvun lopulta palvelleen lankapuhelinverkon käyttäjämäärä laski viime vuosikymmenien aikana rajusti, ja Elisa kertoo, että sillä oli vuodenvaihteessa enää muutamia tuhansia lankaliittymiä.
Niitä oli paitsi lankapuhelimissa myös esimerkiksi fakseissa ja hissipuhelimissa. Uusia liittymiä ei ollut myyty enää vuosiin.
VASTEDESKIN osa puheluista saattaa näyttää silti tulevan perinteisestä lankapuhelinnumerosta. Kyseessä on silti todennäköisimmin tavallinen mobiiliverkkoa hyödyntävä liittymä, joka on säilyttänyt tutun puhelinnumeron.
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