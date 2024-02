Lännen kiemurtelua on tuskaista katsoa – Ukrainan tuki on koko ajan myöhässä

Ukraina ei tarvitse kauniita sanoja vaan aseita. Poliitikkojen puheiden kuunteleminen on ollut irvokasta ja surullista. Heikki Sihto Demokraatti

Aseita toivoi myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi heti kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan kaksi vuotta sitten. Hän toivoo edelleen aseita, kun tänään on kulunut tasan kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Tämä vuosi voi olla sodassa ratkaiseva.

Länsi on tänään tarjonnut Ukrainalle sanoja, kauniita puheita tuesta, mutta samoja sanoja lausuttiin jo vuosi sitten, kun sotaa oli kestänyt vuoden ajan. Samoja sanoja sanottiin Münchenin turvallisuuskonferenssissa viime viikolla.

Edelleen kuitenkin Ukrainan lännestä saama tuki on riittämätöntä. Pitkään paikoillaan pysyneillä rintamalinjoilla Venäjä on aloittanut etenemisen.

TOKI länsi on antanut sodan aikana Ukrainalle monella mittarilla laskettuna massiivisesti tukea, on kyse sitten kymmenien miljardien eurojen suorasta taloudellisesta tuesta tai vastaavasta aseavusta. Se ei kuitenkaan riitä. Ja lännen juhlapuheissa tätä ei suoraan haluta sanoa. Länsi sanoo tukevansa Ukrainaa, hieman kärjistäen vaikka viimeiseen mieheen – kunhan se on ukrainalainen.

Länsimaiden Ukrainan tukea voi lähestyä myös vertaamalla lännen ja Venäjän talouslukuja. Puolustuministeri Antti Häkkänen listasi näitä tämän viikon A-studiossa: Nato-maiden yhteenlaskettu talous on 15-kertainen Venäjään nähden, pelkästään Euroopan maiden talous on kuusi kertaa suurempi kuin Venäjällä ja sotilasmenojen osuuskin on Euroopassa 4-5 kertaa suurempi kuin Venäjällä.

Resursseja siis olisi, mutta ilmeisesti tahto tarvittavaan tukeen puuttuu.

Se Euroopassa on myönnetty, että Ukraina käy sotaa koko Euroopan puolesta. Niin pitkään kun Ukraina taistelee, Vladimir Putinin Venäjällä ei ole voimia tai resursseja voimatoimin edistää muita maita koskevaa suunnitelmiaan.

LÄNNEN asettamat Venäjä-pakotteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Maan tuonti ja vienti vetää kolmansien maiden kautta. Venäjän talous kasvaa ja se on pystynyt laajentamaan omaa asetuotantoaan. Lisäksi se ostaa aseita Pohjois-Koreasta ja Iranista. Esimerkiksi tykistöammusten osalta tällä hetkellä arvioidaan Venäjällä olevan 10 ammusta Ukrainan kahta ammusta kohden.

Ukrainan tukemisessa oma lukunsa on sisäpoliittisessa jumissa oleva Yhdysvallat. Se on ollut Ukrainan merkittävin tukija. Yhdysvaltojen lupaama uusi 60 miljardin dollarin tukipaketti on ollut jo pitkään jäissä kun republikaanit ja demokraatit riitelevät siitä. Skeptimististen arvioiden mukaan tukipaketti ei etene ennen marraskuun presidentinvaaleja.

YHDYSVALTAIN hartioihin ja asevoimaan tähän saakka luottanut Eurooppa ei ole kyennyt ottamaan johtajan roolia kun Yhdysvallat käpertyy rajojensa sisään. EU toki onnistui hiljan päättämään 50 miljardin apupaketista Ukrainalle, mutta se on nykytilanteessa riittämätön.

Etenkin Euroopan suurimpien maiden Ranskan ja Saksan yhteistyö on ollut hapuilevaa ja riitaisaa Ukrainan tukemisessa.

Määrällisesti Saksan antama tuki tosin on ollut merkittävää, vaikka maa on pantannut ja panttaa edelleen tehokkaimpien ja Ukrainan erityisesti tarvitsemien aseiden luovuttamista.

Toisin on Ranskan tilanne. Se on puhunut paljon Ukraina-tuesta, mutta Kiel-instituutin selvityksen mukaan Ranskan Ukraina-apu on Euroopan maiden välisessä vertailussa melko mitätöntä maan kokoon nähden.

Ranskan tuen taustalla on isompia ongelmia. Muun muassa tutkija Iro Särkkä totesi Iltalehden haastattelussa, että Ranskan antamaa tukea jarruttavat ongelmat saada edes maan oma puolustuskyky ja -kapasiteetti riittävälle tasolle.

Suunnitelmia uudenlaisesta tuesta kuitenkin on. Toistaiseksi on vielä auki, minkälaiseksi esimerkiksi muodostuu Saksan, Ranskan ja Puolan suunnittelema ”Weimarin triangeli” eli kolman maan yhteinen eurooppalainen sotilasnyrkki.

YKSIMIELISYYDEN löytäminen Ukrainan tukemisessa voi olla vielä nykyistä vaikeampaa kesän EU-vaalien jälkeen. Tukeen muita ryhmittymiä kriittisemmin suhtautuvalle äärioikeistolle on ennustettu vaaleissa merkittävää äänimäärää. Jos tämä toteutuu, voi Ukrainan tuki merkittävästi vähentyä.

Vastaava tilanne uhkaa Yhdysvalloissa, jos republikaanien Donald Trump voittaa vaalit marraskuussa. Hän on uhitellut Ukrainan tuen leikkaamisen lisäksi niin Naton roolin heikentämisellä Euroopassa kuin myös 24 tunnissa syntyvällä diilillä Ukrainan tilanteesta.