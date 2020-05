Lännen Media: Risteilyvarustamojen velkaloma auttaa myös telakoita

Risteilyvarustamot voivat keskeyttää vuodeksi vientiluottojen takaisinmaksun, Lännen Media kertoo.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tarkoitus on helpottaa myös telakoiden tilannetta, sillä risteilijöiden rakentamista on siirretty eteenpäin koronakriisin iskettyä varustamoihin.

Saksassa vientitakuita myöntävä Euler Hermes teki aloitteen vuoden kestävästä velkalomasta risteilyvarustamoille. Järjestelyyn lähtivät mukaan kaikki Euroopan keskeiset laivanrakennusmaat eli Saksan lisäksi Ranska, Suomi, Italia ja Norja.

Suomessa Finnvera myöntää Suomessa vientitakuita. Finnveralla oli vuodenvaihteessa 13,8 miljardia euroja vastuita alustoimialasta. Suuret laivatilaukset ovat Finnveran suurin riskikeskittymä.

– Tilausten siirtäminen tai jopa peruuttaminen olisi valtava isku suomalaiselle meriteollisuudelle. Näillä toimin pyritään siihen, että tilanteen yli päästäisiin mahdollisimman pienin vaurioin. Toipumisen merkitys suomalaiselle meriteollisuudelle on suuri, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä arvioi Lännen Medialle.

Koronavirus on pysäyttänyt risteilyliikenteen kokonaan kaikkialta maailmasta. Varustamoille se on merkinnyt kaiken tulovirran äkillistä katkeamista. Eurooppalaisen telakkateollisuuden kannalta varustamojen tilanne on hyvin huolestuttava.

Muun muassa Turussa laivoja rakentava Meyerin perheyhtiö siirtää laivojen luovutuksia ja lomauttaa sekä vähentää väkeään. Lännen Median mukaan alalla pelätään myös laivatilauksien peruutuksia.

Heikkilä kertoo, että Finnvera on jo sopinut lyhennysvapaajärjestelyitä, ja neuvotteluja on käynnissä.

Risteilijöitä rakentavan Meyer Turun asiakkaita ovat amerikkalaiset Carnival Cruise Lines ja Royal Caribbean Cruises sekä saksalainen TUI.