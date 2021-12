Länsimaat vaativat Taleban-liikettä tutkimaan tiedot teloituksista ja vainoamisista

Yhdysvallat, EU ja koko joukko muita länsimaita vaatii Afganistania hallitsevaa Taleban-liikettä kunnioittamaan lupaustaan olla vainoamatta maan entisiin turvallisuusjoukkoihin kuuluvia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoi viime viikolla, että liki 50 Afganistanin kansallisiin turvallisuusjoukkoihin, poliisiin tai tiedustelupalveluun kuulunutta on kadonnut tai teloitettu sen jälkeen kun he joko antautuivat tai joutuivat muuten talebanien käsiin.

- Nämä raportoidut tapaukset on viipymättä tutkittava läpinäkyvällä tavalla, syyllisten on jouduttava vastuuseen teoistaan ja tutkinnan tulokset on julkistettava, vaadittiin länsimaiden julkilausumassa.

- Tulemme edelleenkin arvioimaan Taleban-hallintoa heidän tekojensa perusteella, lausunnossa muistutettiin.