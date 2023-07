Länsiväylä-lehti selventää Purran puolison näkemyksiä – ”kommentoi yksityishenkilönä”

Hallituskriisin jälkimainingit ovat osuneet myös Länsiväylä-lehteen, kun sen uutispäällikkö Mikko Välimaa kommentoi yksityishenkilönä kesälomaltaan Twitterissä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) rasistisia kirjoituksia, lehden päätoimittaja Heli Koivuniemi kirjoittaa lehden keskiviikkoisessa pääkirjoituksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Välimaa on Purran aviopuoliso.

- Välimaa on todennut puolisonsa aikoinaan kirjoittamien tekstien olevan rumia ja rasistisia. Hänen kritiikkinsä oli suunnattu journalisteille, Koivuniemi kirjoittaa.

PÄÄKIRJOITUKSESSA myös kerrotaan, että lehden toimitus sanoutuu irti kaikenlaisesta rasismista.

Koivuniemen mukaan lehden riippumattomuus on kyseenalaistettu. Hänestä on ymmärrettävää, että Välimaan asema lehden uutispäällikkönä ja Purran puolisona herättää kysymyksiä.

- Minun ja Länsiväylän toimituksen tehtävänä on varmistaa, etteivät Välimaan roolit vaaranna Länsiväylän toimituksellista riippumattomuutta. Länsiväylässä työskentelee kaksi uutispäällikköä. Tämä malli mahdollistaa sen, ettei Välimaa osallistu perussuomalaisia käsittelevään uutistyöhön, hän sanoo.

Länsiväylä ilmestyy Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella kahdesti viikossa.

”Tekstit ymmärretty väärin”

Välimaa kommentoi ”riikan” kirjoituksia viime viikolla vastauksena STT:n vastaavan päätoimittajan Minna Holopaisen tviittiin. Holopainen lainasi tviitissään Erja Yläjärven tviittiä, jossa Yläjärvi muun muassa vertaili nykyisen valtiojohdon viestintää entisen pääministeri Sanna Marinin (sd.) viestintälinjaan. Yläjärvi siirtyy syyskuussa Hufvudstadsbladetin vastaavan päätoimittajan tehtävästä Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi.

Twitterkeskustelu käytiin ennen kuin Purra asteli median eteen tiedotustilaisuudessa.

- Enpä olisi uskonut näkeväni hetkeä, että edellisen pääministerin viestintää haikaillaan. Marinin tapa säädellä julkisuuttaan oli uutistyössä jatkuva päänsärky. Mutta @EYlajarvi (Erja Yläjärvi) on tässä oikeassa: viime syksyn kohujen kriisiviestintä oli esimerkillistä verrattuna tähän nykyiseen, Holopainen kirjoittaa saatteena Yläjärven tviittiin.

- Ihan perusteltu kysymys. Yhtä perusteltua on kysyä, miksi kenenkään pitäisi vastata kysymyksiin, jotka eivät perustu siihen, mitä on sanottu, vaan oletuksiin siitä, mitä on sanottu, Välimaa puolestaan vastasi Holopaiselle.

TVIITISSÄÄN Välimaa väittää, että ”riikan” kirjoitukset ymmärrettiin väärin.

- Toimittajien pitäisi olla luetunymmärtämisen huippuosaajia, mutta tämä case osoittaa, että osaamista oli kollektiivisessa väärinymmärtämisessä sekä lähdekritiikin sivuuttamisessa.

Hän myös kehottaa toimituksia lukemaan tekstit.

- Siellä on käytetty rumaa kieltä, kun on kommentoitu koettua seksuaalista ahdistelua sekä koettua ampumisuhkausta junassa. Mutta sellaista, jota julkisuudessa väitetään sanotun, ei ole, Välimaa kirjoitti tviitissään.