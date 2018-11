Lapin Demarit: Tarvitaan poliittinen korjausliike

Lapin sosiaalidemokraatit ovat pettyneitä maan hallituksen politiikan vaikutuksista Lapin alueelle. Keskustavetoinen hallitus on tyystin unohtanut aluepolitiikan. Palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi ja elinvoiman edellytykset Lapissa heikentyneet koko vaalikauden ajan. Käräjäistuinpaikkoja on vähennetty ja lisäksi hallitus päätti uuden tuomioistuinviraston sijoittamisesta Etelä-Suomeen. Hallituksen arvovalinnoista kielii myös Kemin sataman syväväylän syventämättä jättäminen. Taksipalvelu-uudistuskin on jättänyt syrjäseudut pulaan. Lapin sosialidemokraattien mielestä aluepolitiikassa tulee ottaa huomioon Lapin monimuotoisuus ja erityisolosuhteet.

Tutkimusten mukaan ilmastonmuutos on vakava uhka ympäristölle. Erityisesti arktisilla alueilla ilmaston lämpeneminen kiihtyy ja luo sitä kautta vakavan uhan ympäristön ja ihmiskunnan tulevaisuudelle. Lapin Sosialidemokraattinen piiri kannattaa uusiutuvien luonnonvarojen järkevää käyttöä kestävän kehityksen mukaisesti. Lappiin suunniteltuja suuria metsäteollisuusinvestointeja on edistettävä, mutta samalla on huolehdittava metsien kestävästä käytöstä, hiilinieluista ja luonnon monimuotoisuudesta. Sosialidemokraatit kantavat huolta sekä työllisyydestä että ympäristöstä. Nyt on tekojen aika.

Matkailuelinkeino tuo työtä, toimeentuloa ja vaurautta Lappiin. Ilmastonmuutoksen myötä säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät, ja siksi on toimittava, jotta matkailualan toimintaedellytykset säilyvät myös tulevaisuudessa.

Lapin sosialidemokraatit suosittelevat Lapin kunnille, että vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan liputtamalla saamelaisten kansallispäivänä Saamen lipulla ja Pride-päivänä sateenkaarilipulla.

Lapin Sosialidemokraattinen Piiri nimesi 13 ehdokasta eduskuntavaaleihin ja lähtee täydellä 14 ehdokkaan listalla tavoittelemaan kahta kansanedustajan paikkaa Lapin vaalipiiristä. Ehdokkaat ovat: Sari Auvinen, Kemi, Sari Honkanen, Posio, Satu Honkonen, Sodankylä, Eemeli Kajula, Rovaniemi, Henna Knuuti, Tornio, Anni Koivisto, Utsjoki, Maria-Riitta Mällinen, Rovaniemi, Niina Oinas, Tervola, Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi, Jari Paldan, Rovaniemi, Pekka Tiitinen, Kemi, Marko Varajärvi, Tornio/Kemi/Helsinki, Antti Väänänen, Rovaniemi.