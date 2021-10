Lappi jäi viimeiseksi Suomi-kortiksi, Rovanperän hiekkakasailu ei ole ainoa vastoinkäyminen jyväskyläläisten pitkässä rallihistoriassa – ”Törmääjä oli menehtynyt ja minä lentänyt 15 metriä”

Suomen MM-rallin voittokamppailu huipentuu sunnuntaina walesilaisen Elfyn Evansin, Viron Ott Tänakin ja irlantilaisen Craig Breenin välienselvittelyksi. Podium-kolmikko on tiukassa taistossa 19,5 sekunnin sisällä. Evans (johdossa 9,1 sekuntia) ja Tänak jakoivat päivän yhdeksän ek:n voitot. Breen menetti johtopaikan pudoten kolmanneksi. Pertti Knuuttila

Kuljettajien MM-taiston kannalta merkittävää oli MM-kolmosen, Hyundain Thierry Neuvillen keskeytys lauantain toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. Keskeytys tarkoittaa, että maailmanmestaruus on vain Toyotan Evansin ja Ogierin välinen kisa.

Yötauko ja iltahuolto eivät tuoneet muutosta rallin MM-sarjan Jyväskylän osakilpailun suomalaisten Kalle Rovanperän ja Esapekka Lapin vauhtiin lauantain aamulenkillä. Rovanperän ralli päättyi Jämsänniemen Turkinkylän kupeeseen lähes suoraan oikeavasen-yhdistelmään Patajoen erikoiskokeella. Ennen rallin kymmenettä erikoiskoetta ja keskeytystä Rovanperä oli rallin neljäntenä 18,6 sekunnin päässä tallitoveristaan, Evansista ja neljä sekuntia edellä ”vuokra”-Toyotalla ajanutta Lappia.

– Tyhmä virhe. Rengas nappasi kiinni sisäkurvista ja pudotti keulan ojaan, perä lähti alta. Yritin kaasulla estää auton menemistä puihin, mutta paluussa perä jäi roikkumaan, eikä auto ehtinyt suoristua ennen hiekkakasaa, selvitti Rovanperä.

– Sinällään kärsimme samanlaatuisesta pito ongelmasta kuin Rovaniemellä, mutta nyt syy oli pidon puutteeseen eri. Elfynillä on täällä erilainen ratkaisu ja se näyttää toimivan ja toki Elfyn on ajanut tosi hyvin. Olisimme toki halunneet kokeilla hänen asetuksiaan, jatkoi Rovanperä.

Rovanperän tallipäällikkö Jari-Matti Latvala oli armollinen Kallelle.

– Täytyy muistaa, että hän on täällä ensimmäistä kertaa WRC-autolla. Kokemusta ei voi ostaa, kuittasi Latvala.

RALLIN nurjat puolet on elämässään kokenut myös Pertti ”Pepe” Voodoo Siekkinen. Melkein 70-vuotiaan juhlakalun kanssa samaa tahtia varttunut Siekkinen seuraa Jyväskylän huoltoparkin tapahtumia kaupunkiasuntonsa parvekkeelta.

– Minulle ralli on merkannut työmaata. Viidellä eri vuosikymmenellä olen korjannut kuskien asentoja, niksauttanut nikamia ja valmistanut ravintojuomia ympäri maailman. Kokeilin ajamistakin, intoa oli, mutta lahjat ei riittänyt alkuunkaan. Musta ei ollut kuskiksi, toteaa Siekkinen.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

– MM-tasolla aloitin Kankkusen Juhan avustamisen. Pidin kuntosalia ja siellä kävi eri lajien kovia jätkiä. Eri rallikuskeja on ollut, vaikka kuinka paljon, kiersin Englannissa ja SM-ralleja. Talleissa olin palkkalistoilla Toyota Team Europella ja sitten Mitsubishillä sen lopetukseen asti olin pitkään ainoa suomalainen, listaa maapallon moneen kertaan kiertänyt, yksi rallivarikoiden tunnetuimmista hahmoista.

– Kyllähän kisaviikonloput olivat rankkoja. Aina viimeisenä nukkumaan ja ensimmäisenä ylös. Tommi (Mäkinen) oli kova ukko. Aamulla lähdettiin aamulenkille ennen aamupalaa. Ukko oli herätetty, ettei tarvinnut haukotella viivalla, sanoo Siekkinen.

Aamulenkki San Remossa lokakuun 21. päivä, lähes 21 vuotta sitten Mäkisen kanssa meinasi jäädä Pepen viimeksi.

– Tulimme hotellista ulos, ylitimme suojatietä – ja kuorma-auton takaa tullut moottoripyöräpoliisi osui kaksi metriä Tommin takana seuranneeseen Siekkiseen.

– Kun heräsin sairaalassa lonkka pirstaleina, jalat kahdesta kohtaa poikki, olkapäät revenneet ja aivotärähdyksistä oli huone täynnä poliiseja. Varpaat kuitenkin liikkuivat, tajusin etten ollut halvaantunut. Törmääjä oli menehtynyt ja minä lentänyt 15 metriä, muistelee Siekkinen.

– Sitä ei olisi tarvinnut tapahtua. Ei ollut tarkoitettu, että lähden, jäin vielä ihmisiä tänne korjailemaan.

Mukavimmaksi kokemuksekseen Siekkinen sanoo rennon meiningin ja tunnelman Laajavuoressa.

– Kateus ei ollut iskenyt niin kuin myöhemmin. Oli pitkät nuotitusjaksot, kun nyt on vain kaksi päivää ja kaksi vetoa per pätkää, selvittää Siekkinen.

Rallin lisäksi Voodoon taitoja ja osaamiselle oli käyttöä Mika Häkkisen 1995 FI-onnettomuuden jälkeen.

– Asuin Monacossa ja reenattiin. Laitoin Mikaa kuntoon.

Siekkinen ei tiedä, mistä lisänimi Voodoo on saanut alkunsa.

– Minulla oli kyllä 70-luvulla tarkoitus kiertää Afrikka ja sen aina minua kiehtonut. Kiertomatka päättyi, kun passi tuli täyteen. Enää en lähtisi. Siellä törmäsi kaikenlaiseen, pyssyihin ja joutui vangituksi, kun luultiin vakoojaksi. Saharan ylitys oli haastava, summaa kansainvälisyyttään Siekkinen.

Punainen lanka Siekkisen työssä on ollut syyn löytäminen. – On osattava erottaa seuraukset, joita voi olla kymmeniä. Mutta syitä vain yksi. Sitä ei ole aina helppo löytää. Ihmistä on katsottava kokonaisvaltaisesti.

Elämäänsä rallikärpäsen pureman jälkeen Siekkinen on ollut tyytyväinen.

– Vaikka kuskiksi ei ollutkaan, niin olen voinut rallin parissa pitempään kuin monet kuskit.

– Suomalaisia olen aina pyrkinyt auttamaan, jos pyyntöjä on tullut. Ja onpa toisten tiimien päällikötkin soittaneet minun pomoille ja pyytäneet lupaa saada apua oman tiimin miehistöille. Hyvin arvostivat niissä piireissä, se tuntui hyvältä, päättää maailman kansalainen Siekkinen, joka vielä lisää, ettei hänellä ollut mitään sitä vastaan, että aina palatessaan kotiin Keski-Suomeen pystyi ottaa stoppeja mielenkiintoisissa kohteissa Havaijilla, Fidzillä, Balilla ja monessa muussa.

Jyväskylän juhlarallissa ajetaan sunnuntaina vajaa 46 kilometriä – neljällä erikoiskokeella.