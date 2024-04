Lappilaiset kansanedustajat laativat muistokirjoituksen Esko-Juhani Tennilän muistolle – “Hän meni asia edellä eikä käynyt henkilön kimppuun”

Lappilaiset kansanedustajat ovat laatineet yhteisen muistokirjoituksen viime lauantaina kuolleen Esko Juhani Tennilän muistolle. Demokraatti Demokraatti

Muistokirjoituksen ovat tehneet nykyiset kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä, Kaisa Juuso, Markus Lohi, Katri Kulmuni, Heikki Autto jaSara Seppänen sekä entinen kansanedustaja Markus Mustajärvi.

Demokraatti julkaisee sen kokonaisuudessaan alla:

“Lappilaisen politiikan, ja työväenliikkeen, legendan lähtö koskettaa meitä kaikkia. Esko-Juhani pelasi tarpeen tullen kovaa politiikassa ja jalkapallossa, mutta aina hän kunnioitti vastustajaa. Siksi hän olikin arvostettu yli puoluerajojen. Hän meni asia edellä eikä käynyt henkilön kimppuun. Kolmekymmentäkuusi vuotta eduskunnassa ansaittiin kovalla työllä. Ja siksi, että hän välitti. Karskin ulkokuoren rinnalla kulki runoilija ja lastenkirjojen kirjoittaja.

Vaatimattomista oloista ponnistanut Esko-Juhani muisti aina huono-osaiset. Ja Lappi oli hänelle kaikkein tärkein asia. Tuskin tulee toista, joka kiertää ne pienetkin kylät yhtä ahkeraan, kuin hän kulki. Paitsi että hän puhui, hän myös kuunteli.

Tällaisena myllerrysten aikana meidän kaikkien pitäisi muistaa, kuinka tärkeää on kunnioittaa myös toisin ajattelevaa ihmistä. Meillä jokaisella on oma arvomaailmamme. Suomessa, Euroopassa ja ylipäätään maailmassa. Esko-Juhanilla oli taito keskustella kaikkien kanssa. Hän keskusteli vuorineuvosten ja baarikansan kanssa yhtä lailla. Se on demokratiaa.

Suuresti kunnioittaen ja osanottomme omaisille.”