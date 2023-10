”Lapsia ei saa koskaan ottaa panttivangeiksi” – YK:n turvallisuusneuvosto jälleen koolle

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu jälleen perjantaina käsittelemään Gazan tilannetta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokouksen kutsui koolle Brasilia, joka on tällä hetkellä neuvoston kiertävä puheenjohtaja.

Brasilian ulkoministeri Mauro Vieira on keskeyttänyt matkansa Aasiassa osallistuakseen kokoukseen.

Edellisen kerran turvallisuusneuvosto oli koolla Lähi-idän kriisin vuoksi sunnuntaina, päivä sen jälkeen kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin.

Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva vaati jo keskiviikkona viestipalvelu X:ssä kansainvälistä yhteisöä suojelemaan alueen siviilejä, varsinkin lapsia.

- Lapsia ei saa koskaan ottaa panttivangeiksi, ei missään päin maailmaa. Hamasin on vapautettava perheistään siepatut israelilaislapset. Israelin on lopetettava pommitukset, jotta palestiinalaislapset ja heidän äitinsä voivat lähteä Gazan alueelta Egyptin kautta, Lula kirjoitti.

Palestiinalaisten terveysministeriö kertoi varhain torstaina, että Gazassa on saanut surmansa noin 1 200 ihmistä. Kuolonuhrien määrä on kasvanut edellisestä noin 200:lla. Lisäksi alueella on ministeriön mukaan haavoittunut noin 5 600 ihmistä.

Israelilaiset viranomaiset ovat sanoneet jo aiemmin, että Israelissa on kuollut niin ikään 1 200 ihmistä.