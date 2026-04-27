Lapsikyläpomolle kavallustuomio, 80 000 euron vahingot

Oulun käräjäoikeus on tuominnut SOS-Lapsikylän entisen aluejohtajan yli vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä kavalluksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tekoaikaan nelikymppinen nainen aiheutti vuosien 2018-2020 aikana lastensuojelujärjestölle ainakin yli 80 000 euron vahingot. Hän työskenteli Oulun alueella.

Nainen irtisanoutui järjestön palveluksesta itse, minkä jälkeen järjestön tietoon tuli sen toimintaan kuulumattomia hankintoja.

Oikeuden mukaan nainen osti SOS-Lapsikylän rahoilla muun muassa erilaisia käyttötavaroita, liikuntapalveluita, vaatteita ja maksoi matkoja. Esimerkiksi matkoihin nainen käytti 25 000 euroa ja hankki vaatteita 14 000 eurolla.

Vaatteet olivat lähinnä naisten vaatteita, esimerkiksi urheiluvaatteita ja kenkiä. Oikeuden mukaan hankitut vaatteet sekä erilaiset sekalaiset hankinnat jäivät kaikkinensa kateisiin.

OMAN KERTOMUKSENSA mukaan nainen teki hankinnat järjestön tukemille perheille. Naisen mukaan hän teki käytännössä ”kaiken mahdollisen” ja muun muassa kävi perheissä, matkusti paljon ja kalusti asuntoja perheille. Hän kiisti syytteen törkeästä kavalluksesta.

Useiden todistajien mukaan naisen tekemät hankinnat eivät kuuluneet SOS-Lapsikyläsäätiön toimintaan tai naisen tehtäviin. Oikeuden mukaan todistajien kertomukset ja naisen väitteet siitä, että hankinnat tulivat SOS-Lapsikyläsäätiön tarpeisiin, olivat ”täysin ristiriidassa keskenään”, eikä nainen kyennyt esittämään uskottavaa selitystä hankinnoilleen.

Oikeus katsoi, että nainen käytti rahat omiin henkilökohtaisiin menoihinsa ja kulutukseensa. Oikeuden mukaan nainen siirtyi käyttämään järjestön rahoja yhä enemmän tietoisena siitä, että hänen toimintaansa ei valvottu reaaliaikaisesti. Naisella oli pääsy tietyille järjestön pankkitileille sekä luottokortti.

Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, miksi nainen käytti järjestön rahoja omiin tarpeisiinsa. Tilanteeseen saattoi oikeuden mukaan johtaa naisen taloudellinen tilanne.

Nainen tuomittiin vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hän on velvollinen korvaamaan SOS-Lapsikylälle kavaltamansa rahat.

Tuomio ei ole lainvoimainen.