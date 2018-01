Lapsivaltuutettu: Surullista, ettei lapsia otettu ollenkaan huomioon aktiivimallissa

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila on surullinen lapsien vuoksi työttömien kyykyttämismallissa.

– Aktiivimalli. Surullista ja paljon kertovaa, ettei valmistelussa tarkasteltu asiaa lainkaan pienten lasten ja heidän vanhempiensa kannalta. Kunnalla on velvollisuus järjestää lapselle paikka varhaiskasvatuksen palveluista kahdessa viikossa, kun kyseessä vanhemman äkillinen työllistyminen.

– Usein työkomennukset, esim. sijaistukset tulevat työttömälle, nopeammin. Näihin pitäisi ihmisen päästä ehdottomasti kiinni. Kaikki työ on arvokasta ja tärkeää. Kun työttömän lapsilta varhaiskasvatusoikeus rajattu 20 tuntiin, voi hyvin olla, että tämän osuuden olet jo käyttänyt ma-ke, kun työtä olisi to-la, Kurttila kirjoittaa tuoreessa Facebook-päivityksessään.

– Nämä yhtälöt ovat tosia. Ja toimivalle yhteiskunnalle yksinkertaisia, jos lapsen elämä ja vanhemman arki mitään valmistelijoille ja päättäjille merkkaavat. Suomen on tavoiteltava 80 % työllisyysastetta. Jotta siihen päästään, palveluiden on toimittava. Ja jotakin on ihmisten elämästä ymmärrettävä – sellaisestakin, joka ei ole itselleni läsnä, Kurttila kirjoittaa.