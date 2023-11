Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat julki

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnosta kilpailee tänä vuonna kuusi teosta. Kolme teoksista on nuorten romaaneja ja kolme kuvakirjoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksi ehdokkaista on Jukka Behmin jalkapallomaailmaan sijoittuva romaani Ihmepoika Leon (Tammi). Ted Forsströmin ja Åsa Lucanderin ehdolla olevassa teoksessa Snälla Stella, sluta skälla! (Förlaget / Etana Editions) seurataan iltavilliä koiraa. Kuvakirja on suomenkieliseltä nimeltään Hissun kissun, Hilja! ja sen on suomentanut Johannes Ekholm.

Magdalena Hain kauhuromaani Sarvijumala (Otava) on myös ehdolla palkinnon saajaksi. Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen ehdolla oleva kuvakirja Kaksi tätiä nimeltä Veera (WSOY) käsittelee elämäntyylien ja perheiden monimuotoisuutta.

Sanna Iston ehdokasteos on nuorten romaani Näkymättömät (Tammi). Meri ja Aleksi Korpelan ehdolla oleva kuvakirja Peloton Peltohiiri – Lumilabyrintti (Otava) sijoittuu talvimaisemiin.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden parhaan teoksen valitsee muusikko ja taiteilija Herra Ylppö.

Finlandia-palkinnot jaetaan keskiviikkona 29. marraskuuta.