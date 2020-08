Lasten koronatestausohjeisiin tehtiin täsmennyksiä – tässä vastauksia pienten nuhanenien vanhemmille

Lasten koronatestausohjeet ovat herättäneet hämmennystä ja päänsärkyä vanhempien joukossa. Testiin pääsy ja tulosten odottelu on voinut viedä useamman päivän, eikä sinä aikana lasta ole voinut panna päivähoitoon tai kouluun. Yleisohjeena on edelleen, että koronaoireinen lapsi on vietävä herkästi testattavaksi. THL pyrki torstaina selventämään ohjeita, jotka ovat herättäneet myös väärinymmärryksiä.