Lasten kuritus ja nuorisoväkivalta kulkevat käsi kädessä: ”On vain ajan kysymys, kun kaikki maat seuraavat Suomen esimerkkiä”

Lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty jo 54 maassa, ja suunnilleen yhtä monta valtiota on sitoutunut samaan tavoitteeseen. Lakiuudistukset saavat taustatukea tutkimuksesta, jonka mukaan nuorisoväkivaltaa on vähemmän maissa, jotka kieltävät kuritusväkivallan.