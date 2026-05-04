Lastensuojelun uudet pakkokeinot jakavat kansanedustajia – osa kiittelee lisävaltuuksia, osa pelkää liioittelua

Osa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä on eri mieltä keinoista, joilla valtio on puuttumassa lasten ja nuorten ongelmakäytökseen. Erimielisyydet käyvät ilmi keskiviikkona hyväksytystä mietinnöstä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mietintö liittyy lastensuojelulain kokonaisuudistuksen ensimmäiseen osaan. Uudistuksessa on tarkoitus muun muassa puuttua niin sanottujen hatkalasten eli esimerkiksi sijaishuoltopaikassa asuvien lasten karkailuun.

Vastalauseen mietintöön jättäneet kansanedustajat katsovat, että tuen sijaan painopisteenä ovat kontrolli ja rajoitukset.

Vastalauseen ovat allekirjoittaneet opposition kansanedustajat Aki Lindén (sd.), Krista Kiuru (sd.), Ville Merinen (sd.), Bella Forsgrén (vihr.) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

- Sen sijaan ennaltaehkäisevät palvelut lapsille ja perheille, lapsen ja perheen tuen tarpeisiin vastaaminen oikea-aikaisesti, riittävät terveydenhuollon palvelut ynnä muut toimet, jotka vähentäisivät raskaampien palveluiden tarvetta, on jätetty myöhemmin toteutettavaksi, vastalauseessa kirjoitetaan.

MIETINNÖN mukaan uudistuksen tarkoituksen on antaa viranomaisille ja sijaishuoltopaikoille paremmat keinot löytää lastensuojelulaitoksesta ilman lupaa poistunut lapsi ja palauttaa hänet turvallisesti takaisin.

Sotevaliokunta ehdottaa lastensuojelulakiin uutta säännöstä, joka sallisi lapsen kiinni pitämisen lastensuojelulaitoksessa ja sen piha-alueella, jotta lapsen lähtö saadaan estettyä.

Edellytyksenä kiinni pitämiselle olisi, että lapsi asettaa itsensä tai toisen ihmisen alttiiksi terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle poistumisellaan.

Lisäksi lapsesta voisi pitää kiinni myös silloin, kun lasta siirretään laitosalueen ulkopuolella kulkuvälineeseen. Lapselle voisi tehdä samalla henkilötarkastuksen.

- Sääntelyssä sallitaan toimivaltuuksien yhteydessä välttämätön voimankäyttö, mutta toimien on aina oltava puolustettavia lapsen ikä ja käyttäytyminen sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen, mietinnössä sanotaan.

Lisäksi tarkoituksena on, että sijaishuoltopaikastaan luvatta lähteneen lapsen käyttämän liittymän tai päätelaitteen sijaintitiedot saisi aiempaa helpommin esimerkiksi silloin, kun lapsi on ollut pidempään poissa ja hän voi olla vaarassa.

VASTALAUSEEN jättäneet kansanedustajat eivät vastusta hallituksen esityksessä ehdotettua kuntouttavien suljettujen laitosten perustamista, mutta ovat huolissaan niiden riskeistä esimerkiksi lasten mielenterveydelle.

- Kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva – jopa vankilamaiseksi mainittu – toimintamalli, jonka vaikuttavuudesta ei kuitenkaan ole riittävästi tutkimustietoa, vastalauseessa sanotaan.

Valiokunnan kokoomusedustajat puolestaan puolustavat tiedotteessaan suljettujen laitosten perustamista.

Tarkoituksena on heidän mukaansa antaa suljettua kuntouttavaa laitospalvelua lapsille, jotka aiheuttavat vakavaa vaaraa väkivallalla tai rikoksilla.

- Uusi suljettu lastensuojeluyksikkö on tarpeen kaikista vaikeimmin oireileville lapsille, Ville Väyrynen sanoo.

PERUSSUOMALAISET valiokunnan jäsenet korostavat uudistuksen selkiyttävän kasvatuksellisia rajoja.

- Vihdoin tulee rotia sijaishuoltopaikkoihin, kun oikeus asettaa kasvatuksellisia rajoja kirjataan selvästi lakiin. Rajaamis- ja poisotto-oikeus koskee myös älylaitteiden käyttöä, Kaisa Garedew sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajien mukaan lastensuojelulain muutos tulee myös mahdollistamaan esimerkiksi tupakkatuotteiden ja alkoholin ottamisen pois nuorelta hänen vastustuksestaan huolimatta

- Lastensuojelulaitosten toiminnan on aina perustuttava lapsen etuun, ja lasten etua on valvottava nykyistä huolellisemmin. Lastensuojelu ei saa olla bisnestä. Lapsi ei ole kustannuserä tai tulonlähde, sanoo Jaana Strandman.

Eduskunta käsittelee asiaa täysistunnossa valiokunnan mietinnön pohjalta.