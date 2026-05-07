Ulkomaat

7.5.2026 06:16 ・ Päivitetty: 7.5.2026 06:16

Latvian asevoimat: Kaksi Venäjän puolelta tullutta droonia putosi Latviaan

Latvian asevoimien mukaan kaksi Venäjältä tullutta droonia putosi Latvian puolelle. Kuvassa Latvian ja Venäjän välistä raja-aitaa.

Latviaan on pudonnut kaksi Venäjän puolelta lentänyttä droonia, kertoo Latvian asevoimat.

Latvian uutistoimisto Leta kertoi torstaiaamuna, että maan asevoimat, poliisi ja pelastusviranomaiset ovat putoamispaikalla. Toisen droonin putoamispaikkaa ei ole toistaiseksi paikannettu.

Latvian ilmavoimat kertoi havainneensa torstain vastaisena yönä useita drooneja, jotka tulivat Latvian puolelle Venäjältä. Viranomaiset antoivat varhain torstaina hälytyksen ilmauhasta useille paikkakunnille Latvian itäosassa.

Drooneja on eksynyt itäisen Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta.

Venäjällä ainakin 13 ihmistä haavoittui Brjanskin kaupungissa Ukrainan tekemässä iskussa, kertoi alueen kuvernööri torstaina. Iskuissa vaurioitui kuvernöörin mukaan myös kymmeniä asuntoja.

Venäjä sanoi torstaiaamuna torjuneensa kaikkiaan yli 300 Ukrainan droonia keskiviikkoillan jälkeen.

Venäjä on ilmoittanut yksipuolisesti tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Voitonpäivänä lauantaina Venäjällä juhlitaan toisen maailmansodan päättymistä.

Vastatoimena Venäjän tulitaukoon Ukraina julisti yksipuolisesti tulitauon, joka astui voimaan keskiviikon vastaisena yönä. Venäjän kerrottiin jatkaneen iskuja tämän jälkeenkin. Venäjä ei ole missään vaiheessa ilmoittanut noudattavansa Ukrainan ilmoittamaa tulitaukoa.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

