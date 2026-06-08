Latviassa ammuttiin alas maan ilmatilaan ajautunut drooni

Naton Baltian-ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin, Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Latviassa annettiin maanantaiaamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Ludzan, Rezeknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin.

Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin puoli yhdeltätoista.

Droonin ampui alas Ranskan ilmavoimien hävittäjä. Drooni ammuttiin alas Latgalen yläpuolella. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Latvian ilmatilaan ajautunut drooni on ammuttu alas. Aiemmin keväällä Baltian-ilmavalvonnan hävittäjä ampui droonin alas Virossa.

Latviassa annettiin ilmahälytys myös viime viikolla, mutta silloin Baltian-ilmavalvonnan hävittäjät eivät saaneet vahvistettua, että kyseessä olisi ollut drooni.

Ilmatilaan maanantaina ajautunut drooni on mitä todennäköisimmin kytköksissä Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Droonin alkuperää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Uutista täydennetty klo 11.26.