Lauantaina syntyi kohu ja nyt Antti Lindtman kertoo, mitä kaiken taustalla oli: ”Se on meidän kohtalonkysymys”

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo Demokraatin puheenjohtajahaastattelussa, miksi halusi ottaa kantaa kohutussa puoluesihteerivaalissa. Rane Aunimo Demokraatti

Hän sanoo pidempiaikaisenakin tapana ja toiveena olleen, että puheenjohtaja ottaa valintaan kantaa.

– Piireistä tuli paljon pyyntöjä. Takavuosina on ollut kulttuuria, että on pyritty tulkitsemaan erilaisista signaaleista tai savumerkeistä, mikä on puheenjohtajan tahto tai näkemys, ja on ollut erilaisia viestinviejiä.

Lindtman sanoo halunneensa kertoa mielipiteensä mahdollisimman avoimesti ja reilusti.

– Ehdokkailla oli tiedossa, kun he käynnistivät kampaanjaansa, että saatan ottaa kantaa siihen, millaista puoluesihteeriä tarvitaan. Kerroin myös, että se tapahtuu mahdollisen (puheenjohtaja)valinnan jälkeen.

Lindtman sanoo, että puoluesihteeriltä kaivataan nyt erityistä otetta puolueen uudistamiseen.

– Se on meidän kohtalonkysymys, että saadaan uutta virtaa järjestökoneistoon ja kentälle. Että löydetään yhteyttä ja saadaan uusia ihmisiä mukaan.

Lindtman sanoo että ”on tätä päivää” kertoa puheenjohtajan kanta avoimesti. Puoluesihteerivaalissa Mikkel Näkkäläjärvi voitti äänestyksessä Hanna Kuntsin sen jälkeen, kun Matti Niemi ja Kaisa Vatanen olivat vetäytyneet kisasta. Lindtman oli kertonut toivovansa tehtävään joko Näkkäläjärveä tai Kuntsia. Näkkäläjärven ja Kuntsin välisessä vaalissa annettiin ilmeisenä protestina peräti 57 tyhjää ääntä.

Koetko, että tämä oli tarpeen kuitenkin tehdä näin?

– Koen niin, että kun olin tämän etukäteen reilusti ja avoimesti kertonut, ja kun minulla on vahva visio siitä, että puoluetta pitää uudistaa, niin koen, että tämän päivän tapa on se, että omat ajatukset kerrotaan avoimesti ja reilusti.

– Totta kai ymmärrän ja tiedän, että on ollut monia tunteita ja aina kun on neljä ehdokasta, kaikkia ei voi valita.

Lindtman lisää, että kaikkien kykyjä tarvitaan joka tapauksessa puolueessa eri tehtävissä. Hän sanoo kuuntelevansa herkällä korvalla myös sitä, jos puolueväessä olisi halua jollain tapaa muuttaa puoluesihteerin valintatapaa.

HENKILÖVALINNAT eivät jää tähän SDP:ssä. Eduskuntaryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Lindtman saa seuraajan ensi viikon aikana.

– Näen niin, että se on ryhmän jäsenten tehtävä miettiä. Haluan itsekin kuulla ryhmän jäsenten ajatuksia. Katsotaan sitten, mitä ensi viikko tuo tullessaan. Minulla on yksi ääni, Lindtman vastaa sunnuntaina aamupäivällä.

Puheenjohtajavaalissa mukana ollut Krista Kiuru ilmoitti tänään Suomen Tietotoimistolle ja myös Demokraatin haastattelussa, että hän tavoittelee ryhmänjohtajan paikkaa. Kiurun mielestä eduskuntaryhmän johtoon tarvitaan nainen.

Puheenjohtajavaalista tai tarkemmin neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä Lindtman sanoo, että uskoo puolueen jäävän siitä vahvasti plussan puolelle.

– Koen, että ainakin ensimmäisen kerran perusteella tämä puolustaa paikkaansa. Äänestysprosentti osoittaa, että tämä kansanliike on elävä.

MIHIN suuntaan SDP sitten menee uuden puheenjohtajan johdolla? Julkisuudessa Lindtmanin valintaa on ainakin tulkittu pienenä liikahduksena keskemmälle Antti Rinteen ja Sanna Marinin puheenjohtajakausien jälkeen.

Lindtmanin mukaan Marin teki puheenjohtajana erinomaista työtä.

– En ole lähdössä tekemään mitään jyrkkiä kurssinmuutoksia. Olen viime vuodet keskittynyt tukemaan edellistä puoluejohtoa ja osallistunut yhteisen linjan luomiseen. Mutta se on selvää, että uusi aika tuo uudet haasteet ja niihin pitää keskittyä. Siinä on ennen kaikkea kyse siitä, että liikkeen pitää aina uudelleen lunastaa paikkansa ja löytää vastaukset.

Teemoista Lindtman nostaa esiin kestävän kehityksen, kansainvälisyyden ja oikeudenmukaisen työn linjan.

– Työikäisen väestön määrän väheneminen on aika monen Suomen kroonisen ongelman takana niin julkisen talouden kuin palvelujen osalta.

LINDTMAN muistetaan myös ay-taustastaan SAK:ssa. Orpon hallitus on luvannut ohjelmassaan lukuisia työmarkkinamullistuksia.

Lindtmanin mukaan hallitus yrittää runtata työelämän pyörää takaisin menneisyyteen.

– Sairaussakko, perusteettomien pätkätöiden laillistaminen, potkulaki, sovittelijan mahdollisuutta tehdä lakisääteistä työtä heikennetään niin, että naisvaltaisten alojen mahdollisuus parantaa asemaansa heikkenee, Lindtman luettelee.

Näiden päälle vielä lakko-oikeuden rajoittaminen.

– Näitä kaikkia yhdistää yksi asia. Millään ei ole tekemistä julkisen talouden vahvistamisen kanssa.

Lindtman lupaa, että hallitus pannaan näiden asioiden vuoksi erittäin lujille.

Vastauksena hallituksen kaavailuille palkansaajapuolelta on väläytetty jopa yleislakkoa.

– Nämä koskevat tietysti ennen kaikkea suomalaisia palkansaajia ja heidän täytyy omalta osaltaan miettiä, mitkä ovat oikeat toimet. Sen sanon, että jos hallitus kuvitteli, että suomalaiset työntekijät vain ikään kuin hiljaisesti hyväksyisivät, kyllä siinä tapahtui paha virhearvio. Ammattiyhdistysliikkeen ja liittojen pitää tehdä omat päätökset jäsenistön etua ajatellen.

– Tämän liikkeen tehtävä on katsoa asioita laajemmin, mutta kun katsoo meidän arvojamme, olemme kyllä vahvasti palkansaajien ja työntekijöiden oikeuksien puolella.

Samalla Lindtman kuitenkin sanoo, että myös elinkeinoelämän tarpeita pitää kuunnella.

– Siellä ratkaistaan myös monia niitä ongelmia, joita tämä aika tarvitsee. En ymmärrä sitä hallituksen ajattelua, että heikomman osapuolen heikentäminen jotenkin hyödyntäisi toista. Tämä vastakkainasettelu on vierasta tämän päivän työelämälle.

LINDTMAN sanoi lauantaina ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan puheenjohtajana, että SDP on edelleen valmis yhteistyöhön kokoomuksen kanssa. Lindtmanin mukaan SDP oli valmis siihen myös viime keväänä, mutta kokoomus valitsi toisin.

Kokoomus on puolestaan omassa viestinnässään korostanut, että sen ja SDP:n talouslinjat ovat liian erillään toisistaan. Iso kysymys on, mistä puolueet voisivat edes löytää neuvoteltavaa.

– Sitä ei päästy katsomaan. Valitettavasti, Lindtman palaa kevääseen.

Lindtman näkee, että hallituksen suurin virhe talouspuolella on valinta, että taakka pannaan kokonaan pieni- ja keskituloisten kannettavaksi.

– Eihän tässä kiistaa ole siitä, pitääkö julkista taloutta tasapainottaa, eikä kovin suurta eroa edes tavoitteessa. Totta kai kaikilla on yhteinen tavoite saada julkinen talous tasapainoon.

Oletteko summista samaa mieltä?

– Meidän ajattelu on se, että tällä vaalikaudella 3,5-6 miljardia suhdanteet huomioiden, ettei käy niin, jos sattuu huono suhdanne, että väärin ajoitetuilla säästöillä tai sopeutuksilla pahennetaan sitä. Tämä oli meidän viestimme ja samalla todettiin, että tämä pitää hoitaa niin, että taakka jaetaan tasaisemmin, jotta ei käy niin, että säästämme heiltä, joilla on kaikista vähiten, tulevaisuudesta tai sellaisista kohteista, jotka tulevat kalliimmiksi tulevaisuudessa vaikkapa soten puolella.

Lindtmanin mukaan kevään keskusteluissa ei päästy syvällisemmin asioihin tai saatu ”edes lyijykynää pöydälle, jossa se harjoitus olisi voitu ruutupaperille tehdä”.

– Syntyi vaikutelma, että kokoomus oli tehnyt jo aiemmin valinnan, että he priorisoivat ensin perussuomalaisia ja olisimme olleet ehkä mahdollinen kakkosvaihtoehto, jos sekään.

Lindtman sanoo, että tässä SDP:n ei tarvitse muuttaa linjaa, koska puolue on ollut valmis yhteistyöhön.

– Raja menee siinä, että suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä perusarvoista ei tingitä.

Lindtman sanoo, että hänellä on ”ihan toimivat välit” kaikkin puoluejohtajiin, myös perussuomalaisten Riikka Purraan, joka on toivonut ”asiallista yhteistyötä” hallituksen ja opposition välillä.

– Tulemme haastamaan hallitusta todella lujasti ja tiukasti, mutta aiomme tehdä sen asiallisesti, Lindtman sanoo.

Yhteistyö nykyisten perussuomalaisten kanssa ei hänen mukaansa näytä mahdolliselta.

ORPON hallitus on elänyt liki koko olemassaolonsa ajan erilaisten rasismikohujen keskellä. Tiedonanto asiasta saatiin kuluvalla viikolla, ja hallitus näyttää pysyvän kasassa, kun politiikan syksy myös eduskunnassa alkaa ensi viikolla.

Hallituksen toimintakyvystä Lindtman ei anna mairittelevaa arviota.

– Jos hallitus joutuu koko kesän miettimään, onko sillä edes kaikkien hallituspuolueiden tukea, niin ei sitä kovin hyväksi voi luonnehtia.

Kun Lindtmanilta kysyy, oliko tiedonanto pelkkä teatteria, hän vastaa, että se oli varmasti Orpon ainut mahdollinen työkalu pitää hallituksensa kasassa.

Rasismilla on kuitenkin jälkensä.

– Tapasin entisen naapurini, opettajia kesällä. He tulivat sanomaan, että Antti, tehkää kaikkenne, ettei tällaista meininkiä Suomessa korkeilta päättäjiltä, koska miten he voivat lapsille opettaa, mikä on oikein ja mikä ei, jos lapset voivat sanoa opettajille takaisin, että kyllähän ministeritkin käyttää tällaista puhetta.

KUN Lindtmanin valinta SDP:n seuraavaksi puheenjohtajaksi varmistui. puoluekokouspaikalla alkoi soida Samu Haberin kappale Täältä tullaan.

Lindtman sanoo odottaneensa kysymystä.

– Vastaus on, että se on hyvä biisi. Se on menevä, tällainen elämänmakuinen, eteenpäin katsova biisi. Siitä tulee hyvälle tuulelle.

Lindtman kysyi Haberilta lupaa kappaleen soittamiseen. Haber viestitti, että hänen laulunsa käyttäminen tärkeänä hetkenä on suuri kunnia.