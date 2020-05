Lauri Markkanen ja muut NBA-tähdet saattavat päättää kautensa Disneyn teemapuistossa

Pelien olisi määrä käynnistyä heinäkuun lopussa teemapuiston alueella sijaitsevassa ESPN:n urheilukeskuksessa, jossa joukkueet pelaisivat, harjoittelisivat ja majoittuisivat.

NBA:n viestintäjohtaja Mike Bass vahvisti asian lauantaina sarjan Twitter-tilillä. Disney World sijaitsee Orlandossa.

NBA:n kausi on ollut keskeytyksissä koronavirustilanteen takia 11. maaliskuuta lähtien. Vielä on epäselvää, pelattaisiinko runkosarja loppuun vai jatkuisiko kausi suoraan pudotuspeleillä.

NBA:ssa pelaa myös suomalainen Lauri Markkanen.

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8

— NBA (@NBA) May 23, 2020