Lempäälään perustettiin yritys, jolla on puistattava nimi – ”Käsittelijä ei osaa saksaa eikä muistanut tämän ilmaisun hyvän tavan vastaisuutta”

Lempäälään on perustettu yritys, jonka hätkähdyttävä nimi on puhuttanut tänään. Natsi-Saksaan, etenkin Auschwitzin keskitysleiriin viittaava ”Arbeit Macht Frei Ltd Oy” on perustettu tänä vuonna ja kertoo pääasialliseksi toimialakseen liikkeenjohdon konsultoinnin.