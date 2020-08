Lentokentän vapaaehtoisessa koronatestissä on käynyt noin prosentti Suomeen tulijoista – suurin osa testatuista on ulkomaalaisia

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen tulevista yhdestä kahteen prosenttia on osallistunut vapaaehtoiseen koronatestiin kuluneen viikon aikana.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, ettei hänellä ole tietoa yhdestäkään positiivisesta testistä.

Suurin osa testatuista on ulkomaalaisia. Testaukset kohdistetaan erityisesti matkustajiin, jotka tulevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karanteenimaiksi määrittelemistä maista. Näitä matkustajia on päivittäin noin 1 000, kun lentoaseman kautta on saapunut vuorokaudessa noin 5 000 matkustajaa.