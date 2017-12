Lentoturvallisuus parantunut – KSML: 25% Suomenlahden lennoista lennetty puutteellisilla tiedoilla

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kertoo Twitterissä korvanneensa perinteisen joulukuusen männyllä, koska kuusia on hänen kotiseudullaan Lapissa niin vähän saatavilla. Varsinainen yllätys kätkeytyy kuitenkin joulupuun koristeisiin. Kärnä on ripustanut joulumäntynsä oksille tavanomaisten Suomen lippujen lisäksi myös Katalonian lippuja.

Kärnä on pitänyt Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiä runsaasti esillä somessa ja suututtanut tviiteillään muun muassa Espanjan Suomen suurlähettilään Manuel de la Cámara Hermoson.

Hermoso tviittasi Kärnälle syyskuussa, että jos Suomella jonain päivän on turvallisuusongelmia ja Suomi tarvitsee EU-kumppanien solidaarisuutta, sitä voi etsiä Kataloniasta.

Our christmas tree in Finnish Lapland (pine, so few spruces here), decorated in the colors of #Finland and #Catalonia. Merry christmas to you all and peace in your hearts! pic.twitter.com/FG5x2KYx9k

— Mikko Kärnä (@KarnaMikko) December 23, 2017