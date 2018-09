Li Andersson: Hallitus on käyttänyt yli puolitoista miljardia euroa hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin – ”Tarvitsevilta otetaan ja, niille, joilla jo on, annetaan lisää”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä hallitus pitää verojen alentamista tärkeämpänä kuin oikeudenmukaista ja kestävää talouspolitiikkaa. Andersson piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen budjettikeskustelussa tiistaina eduskunnassa.

”Samalla kun hallitus on heikentänyt eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien toimeentuloa, kasvattanut eriarvoisuutta ja leikannut rajusti koulutuksesta ja osaamisesta, on se myös käyttänyt yli puolitoista miljardia euroa hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin. Tarvitsevilta otetaan ja, niille, joilla jo on, annetaan lisää”, Andersson sanoi.

”Hallitus on toisin sanoen laittanut veronalennusvimmansa tasa-arvon edistämisen, koulutusjärjestelmän vahvistamisen ja kestävyysvajeen umpeen kuromisen edelle.”

Työllisyyden parantuminen on erittäin ilahduttava uutinen, mutta Andersson muistuttaa, että kasvun ennustetaan hidastuvan jo ensi vuodesta alkaen.

”On elintärkeää, että Suomeen saadaan hallitus, joka on valmis tekemään tulevaisuutemme kannalta välttämättömiä panostuksia”, Andersson sanoi.

Tarvittavia panostuksia ja rakennemuutoksia löytyy esimerkiksi vasemmistoliiton julkaisemasta esityksestä kestäväksi verouudistukseksi.

”Ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristökriisin ratkaiseminen on aikamme tärkein tehtävä. Se on hoidettava niin, että eriarvoisuus samalla vähenee.”

Sipilän hallituksen viimeistä budjettia Andersson pitää menetettynä mahdollisuutena.

”Budjetista puuttuvat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeiset uudistukset. Myönteistä on kuitenkin, että vaalikauden aikana esitetty kritiikki koulutusleikkauksista ja pienituloisten aseman heikentämisestä on nyt, puoli vuotta ennen vaaleja, vaikuttanut hallituksen politiikkaan edes vähän. Se on kuitenkin liian vähän ja liian myöhään.”