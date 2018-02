Li Andersson: ”Jostain syystä Juha Sipilä ja Timo Soini eivät ole katsoneet tärkeäksi kommentoida tätä vakavaa tilannetta”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii hallitusta tuomitsemaan Turkin 20.1.2018 aloittaman hyökkäyksen kurdien YPG-joukkojen hallitsemalle Afrinin alueelle Syyrian pohjoisosassa. Alueella asuu myös noin 800 000 siviiliä.

– Turkin aloittama hyökkäys on täysin tuomittava, ja useat valtiot ovat ilmaisseet vastustuksensa Turkin sotatoimille. Jostain syystä Suomessa Juha Sipilä ja Timo Soini eivät ole katsoneet tärkeäksi kommentoida tätä vakavaa tilannetta, joka menee koko ajan huonompaan suuntaan.

Anderssonin mukaan Turkin aloittama hyökkäys on avannut Syyrian sotaan uuden rintaman, ja tilanne on erittäin vakava.

Koko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tuomitsee tiedotteessa nämä Turkin sotatoimet Afrinissa. Vasemmistoliitto teki aiheesta kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Soinille jo 22.1.

– Turkin demokratiakehitys ja ihmisoikeustilanne on jo pitkään mennyt todella huolestuttavaan suuntaan. Vasemmistoliitto on ottanut Turkin tilanteen esille useaan otteeseen jo aikaisemmin eduskunnassa. Nyt Turkki on käynnistämässä täysimittaista sotaa kurdeja vastaan. Suomen hallituksen on jo aika ottaa julkisesti kantaa.

