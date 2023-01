Li Andersson: ”Ylimitoitettu voimankäyttö ja väkivalta ovat erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma”

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on kommentoinut Espoon kauppakeskuksessa viikonloppuna tapahtunutta asiakkaan kuolemaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vasemmistoliiton puheenjohtaja kirjoittaa Twitterissä, että Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä.

– On äärimmäisen tärkeää, että tapahtunut tutkitaan perinpohjaisesti. Mikäli vartijat todetaan syyllisiksi kuolemantuottamukseen, on kyse hyvin vakavasta rikoksesta ja myös äärimmäisestä esimerkistä mihin vartijaväkivalta voi johtaa.

Andersson huomauttaa, että viime viikkoina esille on rikostutkintojen kautta noussut esiin laaja rikosvyyhti vartijoiden väkivallantekoja. Mediatietojen perusteella kyse ei ole ollut yksittäistapauksista. On tärkeää, että nämä tapaukset tutkitaan perinpohjaisesti.

Ministeri sanoo, että vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kuuluisi lisätä turvallisuutta.

– On selvää, että koko alan toimintaa täytyy tarkastella kriittisesti. Kun henkilölle on annettu erityistä valtaa käyttää voimakeinoja, on hänellä myös erityinen vastuu käyttää valtaansa oikein. Rekrytointikäytännöt, työntekijöiden perehdytys ja koulutus sekä sisäinen valvonta tulee järjestää vartiointiyrityksissä huolella. On yrityksen vastuulla varmistaa, että jokainen työntekijä tietää oman valtansa rajat sekä vastuun. Valta-asemaa ei saa väärinkäyttää.

Andersson sanoo, että ylimitoitettu voimankäyttö ja väkivalta ovat erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma.

– Tilanteen vakavuus on ymmärrettävä yritysten johdossa. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, joilla firmat varmistavat alan asiallisen toiminnan