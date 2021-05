Libyasta Eurooppaan matkalla ollut vene upposi Välimerellä – yli 50 ihmistä kateissa

Yli 50 ihmistä on kateissa Libyasta Eurooppaan suunnanneen veneen upottua Välimerellä, kertoo Tunisian puolustusministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusministeriön edustajan mukaan haaksirikosta selvinneitä pelastettiin öljynporauslautan luota Tunisian etelärannikon lähellä.

– Pelastuneita on 33, kaikki ilmeisesti Bangladeshista, kertoi Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n tiedottaja Flavio Di Giacomo uutistoimisto AFP:lle.

Yli viidenkymmenen kateissa olevan kansallisuutta ei tiedetä.

Libyan Zuwarasta sunnuntaina lähteneeseen veneeseen oli ahtautunut yli 90 matkustajaa. Onnettomuuden syy ei ole tiedossa, mutta Pohjois-Afrikasta Eurooppaan lähtevät alukset ovat usein erittäin ylikuormitettuja kyhäelmiä, ja niitä lähtee matkaan myös myrskysäässä.

Libya on yksi keskeinen kauttakulkumaa Eurooppaan pyrkiville.

IOM:n mukaan vuoden alusta lähtien yli 500 ihmistä on kuollut yrittäessään ylittää Välimerta Pohjois-Afrikasta Italiaan ja Maltalle. Tämän vuoden puolella lähes 9 000 ihmisen matka on keskeytetty merellä, ja heidät on lähetetty takaisin Libyaan, Di Giacomo kertoi.

Viime vuonna Välimerellä kuoli YK:n mukaan ainakin 1 200 siirtolaista.