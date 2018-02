Lievonen vaihtuu Vanackeriin 1.11. – Nesteen uusi pomo hallitsee sujuvasti portugalin

Nesteen toimitusjohtajaksi on valittu Peter Vanacker. Hän on tällä hetkellä saksalaisen kemianyhtiö CABB Groupin toimitusjohtaja ja on toiminut aiemmin myös monialayhtiö Bayerissa johtotehtävissä.

Vanacker aloittaa toimitusjohtajana 1. marraskuuta, jolloin Matti Lievosen pesti päättyy. Lievonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2018 lopussa luotsattuaan Nestettä vuodesta 2008.

Vanackerin nykyinen yhtiö CABB valmistaa hieno- ja erikoiskemikaaleja muun muassa maatalouden tarpeisiin. Bayer-yhtiössä Vanacker vastasi muun muassa globaalista polyuretaaniliiketoiminnasta ja merkittävistä investointihankkeista.

Vanacker on Saksan ja Belgian kansalainen. Äidinkielenään hän puhuu hollantia, jonka lisäksi hän hallitsee sujuvasti muun muassa ranskan ja portugalin.

Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta arvioi, että Vanacker sopii hyvin yhteen yhtiön tavoitteiden kanssa. Neste haluaa olla johtava yhtiö muun muassa uusiutuvissa tuotteissa. Määrä on myös uudistaa jalostustoimintaa.

– Vanackerin laaja kansainvälinen kokemus kemia- ja polymeeriteollisuudesta, ansiot useiden strategisten muutosten ja suurten investointihankkeiden johtamisessa sekä monikulttuuriset johtamistaidot ovat erittäin tervetulleita Nesteelle, Eloranta kuvailee tiedotteessa.

– Neste on hieno yhtiö, jossa yhdistyvät innovatiivinen ilmapiiri, erinomaiset suoritukset, globaali edelläkävijyys sekä henkilöstön innostus, kiittelee Vanacker itse.