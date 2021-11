Lihalinjaus ja tapa esitellä budjetti ovat puhuttaneet Helsingissä – valtuustoryhmän puheenjohtaja Heinäluoma avaa nyt omia kantojaan

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) esittelee Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen huomenna. Johannes Ijäs Demokraatti

Hän tekee sen yhdessä apulaispormestarien Anni Sinnemäen (vihr.), Nasima Razmyarin (sd.), Daniel Sazonovin (kok.) ja Paavo Arhinmäen (vas.) sekä RKP:n kaupunginhallitusryhmän edustaja Marcus Rantalan kanssa.

Vartiaisen tapa viedä budjettia eteenpäin on herättänyt keskustelua, sillä budjettiesityksestä on jo ennen esittelyä käyty neuvottelut suurimpien poliittisten ryhmien kanssa eivätkä kaupunkilaiset ole vielä päässeet kommentoimaan esitystä.

Edellinen pormestari Jan Vapaavuori (kok.) toi esityksen julki jo ennen kuin poliittiset ryhmät lähtivät ruotimaan sitä.

Pormestari Vartiainen on todennut Ylelle pyrkivänsä siihen, että jo aiemmin kaupunkistrategiassa yhdessä sovituista talouslinjauksista pidetään myös yhdessä kiinni. Samalla varmistetaan, että pormestarin lisäksi myös muilla kaupunginhallitusryhmillä olisi mahdollisuus päästä lähemmäs virkakunnan valmistelua. Eli tällä kertaa pormestari ei laadi budjettia yksin virkakunnan kanssa.

– Aikaisemmin pormestari teki yksin virkamiesesityksen pohjalta budjettiesityksen kaupunginhallitukselle. Nyt halusin ottaa mukaan kaupunginhallituspuolueet jo aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Koetan saada demokratiaa toimimaan aiempaa paremmin, Vartiainen on sanonut.

”Pormestari Vartiainen on aloittanut ihan hyvällä tavalla.”

Vartiaisen tapa on kerännyt kiitosta tai kritiikkiä ryhmästä riippuen. Tänään Helsingin Sanomat kertoi, että perussuomalaiset on poistunut budjettineuvotteluista.

Helsingin kaupungin SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma toteaa, että SDP:n näkökulmasta hyvää on ollut se, että nyt on pyritty yhteistyössä kaupunginhallitusryhmien kanssa rakentamaan budjettia.

– On ollut pohja-ajatuksena, että tässä on laajempi ymmärrys budjetin taustaluvuista ja tavoitteista. Se on ollut tärkeä tavoite ja arvostan myös pormestari Vartiaisen halua rakentaa budjettia enemmän kollektiivina, Eveliina Heinäluoma toteaa.

Toisaalta hän sanoo, että avoimuudesta on esitetty ihan perustellustukin kritiikkiä.

– SDP:n kannalta on tärkeää, että avoimuus pystytään turvaamaan. Tämän ensimmäisen budjettikierroksen jälkeen on syytä arvioida, miten toimintatapaa kannattaa muuttaa ja ensi vuonna tehdä asiat niin, että avoimuus budjettivalmistelussa pystytään turvaamaan.

Heinäluoman käsitys on, että Vartiaisen tavassa valmistella budjettia on paljon samoja piirteitä kuin budjettivalmistelussa toisissa pormestarimallin kaupungeissa Turussa ja Tampereella.

– On erilaisia tapoja rakentaa pohjaesitystä.

Heinäluoma toteaa, että budjettikäsittelyn muuttaminen kaupunkilaistenkin kannalta vielä avoimemmaksi ei ole SDP:n valtuustoryhmän käsissä.

– Se on loppupeleissä pormestarin asia ratkoa. On kuitenkin syytä korostaa sitä, että tämä on budjettiprosessina ihan samanlainen Helsingissä kuin se on Tampereella ollut.

Tampereella kokoomus pudotti viime kuntavaaleissa niukasti SDP:n pormestaripaikalta.

Heinäluoma ei lähde arvioimaan nykyisen pormestarin Vartiaisen ja entisen eli Jan Vapaavuoren (kok.) johtamistyylejä. Vapaavuoren johtamistapa nostatti viime kaudella myös kritiikkiä.

– Mielestäni pormestari Vartiainen on aloittanut ihan hyvällä tavalla. Arvostan sitä, että hän ajattelee vahvasti sen pohjalta, että tässä tehdään kollektiivina ja yhteistyöllä töitä ja että budjettiprosessissa on kaupunginhallitusryhmien kesken neuvoteltu yhteisestä esityksestä. Pormestaristossa on haluttu lähteä siitä, että se on koko pormestaristo, joka esittelee budjetin. Se on hyvä periaate, koska kuitenkin kuntapolitiikka toimii enemmistöperiaatteen mukaan. Ei siis ole pysyviä hallitus-oppositioasetelmia, vaan kaupunkia pitää pystyä johtamaan sekä pormestariston kautta että koko ajan valtuustoryhmät mukana pitäen.

”Totta kai myöskin ruoantuotannolla on oma merkityksensä.”

Huomisen budjettiesityksen julkistuksen ohella Helsingissä on puhuttanut päätös, jonka mukaan kaupungin tilaisuuksissa tarjoillaan jatkossa vain sesongin mukaista kasvisruokaa ja vastuullisesti pyydettyä lähikalaa – ei siis enää lainkaan liharuokaa.

Kaupungin järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan kaupunkiorganisaation sisäisiä tilaisuuksia kuten kokouksia ja henkilöstötilaisuuksia ja tilaisuuksia, joihin on kutsuttu ulkopuolisia, esimerkiksi työpajoja, seminaareja, yleisötilaisuuksia sekä kutsuvierastilaisuuksia.

Linjauksesta voidaan poiketa vain pormestarikunnan tai muun kaupungin ylimmän johdon järjestämissä korkean tason vierailuissa tai vastaavissa tilaisuuksissa perustelluista syistä.

– Helsingin päätös luopua liharuoasta kaupungin tilaisuuksissa on vastuullinen. Poikkeus ”korkean tason” tilaisuuksien suhteen on kuitenkin perusteeton. Sama menettely kautta linjan, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) on sanonut Twitterissä.

Eveliina Heinäluoma toteaa, että ilmastonmuutostyö vaatii ensi sijassa rakenteellisia muutoksia kuten kivihiilen korvaamista uusiutuvilla energialähteillä sekä vaikkapa sitä, että Helsingissä rakennetaan taloja entistä energiatehokkaammin.

– Niiden kautta syntyy se iso vaikutus. Totta kai myöskin ruoantuotannolla on oma merkityksensä ja siinä kasvispainotteinen ruokavalio on kuitenkin ilmaston kannalta kestävä vaihtoehdo. Tässä mielessä ajattelen, että Helsinki näyttää suuntaa ja esimerkkiä, hän kommentoi tuoretta linjausta

Hän kehuu myös Helsingin ruokapalveluja tarjoavaa palvelukeskusliikelaitosta, joka on liikelaitoksena satsannut ruokakehitystoimintaan ja kasvisruokavalioresepteihin.

– Näin oma liikelaitoksemme pystyy viemään myös ilmastotavoitteita eteenpäin ja tekemään laadukasta kasvisruokaa.