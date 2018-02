Liikenneväyliä ei rahoiteta Bernerin mallilla – ”En lähtisi asvaltteja mistään käärimään”

Uudenmaan demareiden Facebook-livessä perjantaina kello 14.00 vieraana on SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Luvassa on keskustelua muun muassa politiikan keväästä. Katsojilla on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä Uudenmaan demarien FB-sivuilla.

Demokraatti välittää lähetyksen verkkosivuillaan tämän jutun alla.

