”Liikenneympäristön parantamisesta pystytään huolehtimaan entistä paremmin” – tienpidon lisäraha ilahduttaa Kouvolassa

Kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee, että liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita saadaan käyntiin Kouvolassa.

– Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tienpidon määrärahan 4 miljoonan euron lisäys tulee tarpeeseen, jotta liikenneympäristön parantamisesta pystytään huolehtimaan entistä paremmin, Werning sanoo tiedotteessa.

Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään, hän toteaa. Alueellisten investointihankkeiden toteutus tapahtuu ely-keskuksille jaettavan perusväylänpidon rahoituksen turvin.

Vuoden perusväylänpidon rahoituksessa on toteutunut 300 miljoonan euron tasokorotus, ja yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidossa on 362 miljoonan euron lisärahoitus. Tämä on noin 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, Werning kertaa.

Kansanedustaja kertoo, että tänä vuonna ympäri Suomea käynnistettävien tai toteutettavien pienten liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden joukossa on Kouvolassa Ahlmanintien liittymän parantaminen Maitolahdentien liittymässä.

– On tärkeää, että Ahlmanintien liittymä parannetaan Maitolahdenliittymässä. On tosiasia, että tienkäyttäjän varovaisuudesta huolimatta huonot liittymät ovat suuri liikenneturvallisuuden riski. Liittymän parantamisella voidaan ohjata tienkäyttäjää oikeiden ratkaisujen tekemiseen liittymäalueella, Werning sanoo.

Toisena hankkeena Werning mainitsee Inkeroistentien kevyenliikenteen väylän. Kansanedustajan mukaan tämä kesä on osoittanut sen, että pyöräily on lisääntynyt runsaasti.

– On hieno uutinen, että Inkeroistentien kevyenliikenteenväylä vihdoinkin toteutuu. Tämän erittäin vilkkaan tien varrella liikkuu runsaasti ihmisiä kävellen, pyöräillen ja mopoillen. Uskon vahvasti siihen, että valitettavien tapaturmien määrä tällä tieosuudella saadaan pienentymään kevyenliikenteenväylän myötä huomattavasti, hän sanoo.