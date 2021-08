”Liikenteen määrään suhteutettuna tie on liian kapea, mäkinen ja mutkainen” – valtatie 5:n pullonkaula huolettaa SDP:n Piiraista

Kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen (sd.) on huolissaan valtatie 5:n pullonkaulasta Leppävirran ja Kuopion välillä. Piirainen esitti huolensa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Piirainen kertoo, että huolta lisää se, ettei mainittu osuus ole mukana Väyläviraston kymmenen vuoden investointiohjelman luonnoksessa.

– Tuo väli on osa Kainuun, Savon ja Pohjois-Karjalan runkoyhteyttä Etelä-Suomeen, valtiovarainvaliokunnan ja sen liikennejaoston jäsenenä toimiva Piirainen sanoo tiedotteessa.

Yhteysvälillä kulkee jopa 6700 autoa päivässä, Piirainen muistuttaa. Raskaan liikenteen osuus liikennevirrasta on Piiraisen mukaan 11 prosenttia.

– Liikenteen määrään suhteutettuna tie on liian kapea, mäkinen ja mutkainen. Tiellä on alhainen nopeusrajoitus. Erityisesti taajamissa on useita vaarallisia tasoliittymiä, Piirainen listaa.