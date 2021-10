Liisa-Maria Voipio-Pulkki: Tehohoidossa kuormituksen yläraja on noin 50 koronapotilasta

Erikoissairaanhoitoon joutumisen riski on Suomessa edelleen merkittävästi suurempi rokottamattomilla kuin kaksi kertaa rokotetuilla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi koronatiedotustilaisuudessa, että varsinkin erikoissairaanhoidon osastoilla kuormitus on kääntynyt hieman laskuun. Viime viikolla tehohoitoon tuli 22 uutta potilasta, mikä oli 7 vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Uutta on se, että koronapotilaita on teho-osastoilla nyt koko ajan. Voipio-Pulkin mukaan tehohoidossa kuormituksen yläraja on noin 50 koronapotilasta.