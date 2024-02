Liitot huolissaan: “Hallituksen toimet lisäävät kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten köyhyyttä”

Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, FDUV ja Autismiliitto esittävät huolensa hallituksen sosiaaliturvaleikkauksista ja hyvinvointialueille asetetuista säästövelvoitteista. Demokraatti Demokraatti

Ne katsovat, että hallituksen toimet lisäävät kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten köyhyyttä. Leikkaukset heikentävät yhtä lailla heidän perheidensä asemaa, elintasoa ja hyvinvointia.

Liitot toteavat tiedotteessaan, että asumistuen leikkaaminen on kohtuutonta kehitysvammaisille ja autismikirjon ihmisille ja vammaislapsiperheille. Vaatimus muuttamisesta halvempaan asuntoon on heille hyvin kuormittavaa, ja heille soveltuvien asuntojen tarjonta on rajattua.

Myös vuokrat ja muut asumiskustannukset ovat nousseet, mikä heikentää toimeentuloa. Liittojen mukaan kiristykset osuvat raskaimmin yleisen asumistuen piirissä oleviin vammaislapsiperheisiin sekä työttömiin ja osa-aikaisesti työelämässä mukana oleviin, usein lievästi kehitysvammaisiin ja autismikirjon ihmisiin.

Myös työelämän ja työttömyysturvan heikennykset vaikeuttavat pienipalkkaisessa ja osa-aikatyössä olevien kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten selviytymistä. Heidän työmarkkinatilanteensa on erittäin vaikea. Heikennykset haastavat myös vammaislapsiperheitä. Vammaista perheenjäsentä hoitavan henkilön on vaikea vaihtaa työpaikkaa nopeasti.

LIITOT sanovat tiedotteessaan, että toimeentulon vaikeuksia lisäävät asiakasmaksujen ja lääkkeiden hintojen korotukset.

Leikkaukset nuoren kuntoutusrahaan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan ohjaavat nuoria turvautumaan näitä suurempaan takuueläkkeeseen ja suuntautumaan näin opiskelun ja työelämän sijasta suoraan eläkkeelle. Tämä syventää entisestään vammaisten nuorten eriarvoisuutta suhteessa muihin nuoriin.

Sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksena yhä useampi joutuu turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen ja ruoka-apuun.

Sosiaaliturvaa ja toimeentuloa koskevien heikennysten lisäksi uhkana ovat hyvinvointialueille asetetut tiukat säästövelvoitteet.

Säästöpaineet kiristävät hyvinvointialueilla tehtävää laintulkintaa palveluita myönnettäessä. Tämä vaarantaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvat palvelut, joita sosiaalihuollon lainsäädäntö ja YK:n vammaissopimus edellyttävät järjestämään.

Liitot vaativat eriarvoisuutta lisäävien leikkaustoimien pysäyttämistä ja uudelleen arviointia

“Valtiontalouden säästötoimenpiteet lisäävät vammaisten ihmisten eriarvoisuutta suhteessa muuhun väestöön. Vaadimme, että nykyiset haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvat leikkaukset on peruttava, eikä uusia kiristyksiä tule kohdistaa vammaisten ihmisten elintasoa ja hyvinvointia heikentäviin kohteisiin, kuten ruoan arvonlisäverotukseen”, tiedotteessa todetaan.