Liitto tyrmistyi: Vartijamurhasta tuomittu vapautuu jo ensi vuonna – ”Tuntuu eriskummalliselta”

Vankilavirkailijain liitto VVL ihmettelee Helsingin hovioikeuden 15.8. antamaa päätöstä vapauttaa vartijamurhasta tuomittu vanki jo vuoden 2019 lopulla. Myös vankiloiden valvontahenkilökunta on tyrmistynyt hovioikeuden päätöksestä.

Liiton tiedotteen mukaan rikoksessa oli kyse nimenomaan virkatehtäviään suorittaneen virkamiehen murhasta. Samassa tilanteessa vammautui pysyvästi myös ulkopuolinen henkilö.

”Tuntuu eriskummalliselta, ettei hovioikeuden päätöksessä ole annettu painoarvoa seikoille, joilla pitäisi olla yhteiskunnallisesti ja yleisen oikeustajun kannalta keskeistä merkitystä vapauttamista harkittaessa”, sanoo Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Jari Tuomela.

Tällaisia seikkoja Tuomelan mukaan ovat, että tuomittu on vankeusaikanaan liittynyt järjestäytyneeseen rikollisryhmään, ja että hänen vankeusaikanaan tekemät päihde- ja muut rikkeet ovat merkityksettömiä eikä niille ole annettu painoarvoa. Sen sijaan puhtaat päihdetestinäytteet on Tuomelan mukaan katsottu puoltavaksi seikaksi, vaikka vankilan järjestyssäännöt edellyttävät jo lähtökohtaisesti päihteettömyyttä.

VVL:n puheenjohtajan mukaan merkillepantavaa on myös se, ettei Rikosseuraamuslaitoksen kielteiselle kannalle vapauttamisen suhteen ole annettu painoa.

”Rikosseuraamuslaitoksella on huomattavasti paremmat edellytykset muodostaa käsitys tuomitun käytöksestä vankeusaikana ja arvioida toimintaa vapauttamisen jälkeen kuin hovioikeudella voi olla. Rikosseuraamuslaitos on varmasti huomioinut lausunnossaan tuomitun käytöksen koko tuomion ajalta, jolloin tälle arvioinnille pitäisi hovioikeuden antaa suurempaa painoarvoa. Tuomittu puolestaan nimeää vain hänelle myönteisiä lausujia todistajiksi hovioikeuteen. Rikosseuraamuslaitoksen lausunto sen sijaan on puolueeton ja arviointi on kokonaisvaltainen.”