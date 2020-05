Liitto vaatii hallitukselta lisää rahaa kunnille, varoittaa katastrofista: ”Ei lämmitä kuin hetken”

Hallitus ilmoitti kehysriihessään huhtikuussa tukevansa kuntia noin miljardin euron koronatukipaketilla. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mukaan se on kuitenkin osoittautumassa aivan liian pieneksi suhteessa koronan aiheuttamiin kuntien verotulomenetyksiin. Liitto vaatii, että lisätalousarviossa koronarahaa on löydyttävä lisää, sillä jo ilman koronakriisiäkin ennestään heikko kuntatalouden perusta on koronaepidemian seurauksena romahtamassa katastrofaaliseen tilaan.