Liittohuipulta kysymys: ”Pitääkö varhaiskasvatuksen olla yksityisellä sektorilla voittoa tavoittelematonta toimintaa?”

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan varhaiskasvatuksen tilanteesta. Henkilökuntaa on liian vähän ja vaaratilanteita pääsee syntymään.

Varhaiskasvatuslaissa on pykälä, joka sallii lyhytaikaisen poikkeamisen henkilöstömitoituksesta. SuPerin mukaan tämä poikkeamispykälä tulee poistaa. Paavola puhui tänään Varhaiskasvatus tulevaisuudessa -seminaarissa Helsingissä.

Paavolan mukaan päiväkodeissa on usein tilanne, ettei aikuisia ole läsnä sitä määrää, jonka lainsäätäjä on tarkoittanut.

”Seuraavan hallituksen on avattava varhaiskasvatuslaki ja poistettava pykälä laista kokonaan.”

Ryhmissä on myös osa-aikaisesti hoidossa olevia lapsia. Jotta kasvattajia olisi koko ajan riittävästi suhteessa lasten määrään, osa-aikaisesti hoidossa olevat lapset on sijoiteltava eri hoitoaikoihin. Nyt he saattavat olla paikalla säännöllisesti yhtä aikaa, Paavola sanoo.

”Jos ongelmia ei saada korjattua, on pohdittava, pitääkö varhaiskasvatuksen olla yksityisellä sektorilla voittoa tavoittelematonta toimintaa”, Paavola vaatii.